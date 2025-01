A agência espacial no país lançou sua 100ª missão desde 1969 e pretende enviar o mesmo número dentro de cinco anos

A Organização de Pesquisa Espacial da Índia (ISRO) planeja lançar 100 foguetes nos próximos cinco anos, de acordo com o novo presidente da agência, V. Narayanan. Ele expressou suas observações depois que Isro atingiu o ponto de virada de sua 100ª missão desde a sua fundação em 1969.

A missão rotulada decolou do centro de lançamento de Sriharikota, Andhra Pradesh, na quarta-feira, com um satélite Rocket of Geosinchron (GSLV-F15) que transporta o satélite NVS-02, que faz parte da rede de sistemas de navegação em crescimento indiano. Narayanan disse que em 56 anos o ISRO foi traduzido por 548 satélites em órbita com um total de 120 toneladas de carga útil, incluindo 433 lados de satélite com uma carga útil total de 23 toneladas.

Primeiro Ministro Indiano Narendra Modi convidado 100. Lancing AN “Amazing Turning Point” e expressou a crença de que a nação continuaria alcançando novos marcos na pesquisa espacial.

O ISRO se transformou de uma época em que os componentes do foguete foram transportados para bicicletas e carrinhos para que qualquer um se tornasse uma das principais agências espaciais do mundo. Essa evolução inclui missões recentes bem -sucedidas da Índia na lua e no sol, bem como um lançamento comercial bem -sucedido para clientes internacionais.













Em 2024. Para a construção de satélites na Índia, empresas estrangeiras podem investir até 74%, ou 49% para dirigir veículos, sem aprovação especial, informou o governo. Isso deu ao muito necessário enchimento para os ambiciosos esforços da Índia estabelecer sua própria estação espacial até 2035 e enviar sua primeira missão para o mês para 2040-Rakova, definida pela moda.

No ano passado, a Índia alcançou progresso em sua missão do voo espacial humano, Gaganyaan. A ISRO começou a compilar um veículo de lançamento classificado por Human, Mark-3 (HLVM3), para o primeiro voo não resolvido de Gaganyaan, programado para o início de 2025. No início deste ano, a ISRO implementou com sucesso conexões não tripuladas, colocando um estágio para seu próprio desenvolvimento da estação espacial.

Os planos futuros da ISRO incluem o início de US $ 1,5 bilhão em abertura de radar sintética da NASA-ISRO (NISAR), observatório com órbitas de baixa terra que desenvolveram a NASA e o ISRO. Narayanan disse que era “É provável que seja lançado em alguns meses”.

A agência espacial recebeu a aprovação do governo para o desenvolvimento do próximo veículo de lançamento de geração (NGLV) capaz de transportar cargas úteis de 20 toneladas para a órbita da terra baixa ou 10 toneladas em órbita para transmissão geoestacionária. O NGLV -I pode ser usado nas seguintes missões lunares, Chandrayaan 4 e 5, e também em missões de profunda espaço, disseram autoridades.