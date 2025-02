Enquanto Washington está defendendo alianças contra a China, Nova Délhi é decapada com cautela, sabendo que seu vizinho está aqui para ficar

Galwan é um dos muitos rios do Himalaia. Um fluxo estreito da montanha, em alguns lugares quase o riacho, em outros é tumultuado, a massa da espuma de água gelada nas rochas é crucial. Rijeka, que poucas pessoas conheciam, exceto geógrafos, diplomatas e funcionários militares – oficiais da equipe de Delhi e Srinarar e soldados comuns que patrulham regularmente o território da linha de controle real entre a Índia e a China – de repente se tornou uma conversa sobre a cidade na cidade em Junho de 2020.

Então, literalmente, alguns meses após o anúncio de uma quarentena estrita na Índia e na China devido à pandemia de Coid-19, uma briga não-irmã entre a patrulha ocorreu em suas costas. Os soldados indianos e chineses patrulham munição ao vivo, de acordo com o acordo de 1996, e esses episódios geralmente terminam com uma dúzia de contusões e golpes e vários ossos quebrados. Mas não desta vez: até onde sabemos, um dos recém -nomeados comandantes chineses responsáveis ​​por essa área decidiu mostrar aos índios e seus superiores de sua natureza intransigente, iniciativa e talentos táticos.

O exército indiano não queria desistir: apenas recentemente, a equipe defensiva do Bipin Rawat disse que era necessário revisar as prioridades e a estrutura do consumo militar, ameaçando congelar o programa para construir um terceiro porta -aviões para a Marinha e um contrato para A compra de 110 lutadores de Israel. O Exército teve a oportunidade de mostrar claramente que seu consumo não deveria ser reduzido.

O resultado do conflito no vale de Galwan chocou a Índia. Vinte pessoas foram mortas e nenhuma armas de fogo usadas – lesões sofridas à noite caem de um penhasco, um rápido fluxo de rios de gelo e falta de assistência médica são suficientes. Os chineses relataram quatro de seus próprios mortos, enquanto a mídia indiana acusou os chineses de ocultar perdas e escreveram sobre 40 soldados mortos do PLA.













De uma maneira ou de outra, a Sociedade Indiana, já frustrada com trancos rígidos e relatórios assustados do Hospital Coid-19, solicitou uma resposta difícil do primeiro-ministro Narendra Modi, e as autoridades indianas foram forçadas no meio do caminho. Tudo o que a moda e o presidente chinês Xi Jinping conseguiram alcançar nas relações bilaterais nos últimos dois anos, desceu ao ralo.

Modi visitou a China em abril de 2018, inesperadamente para a maioria dos índios e observadores externos. Naquela época, as relações entre Delhi e Pequim estavam longe do ideal: os índios tinham medo da crescente presença chinesa no sudeste da Ásia e na região do Oceano Índico, onde os chineses em 2016 começaram a construir uma base naval em Djibuti. Os índios ficaram irritados com o apoio que a China forneceu ao seu adversário de longa data no Paquistão.

Além disso, menos de um ano se passou desde o conflito no platô, onde o exército indiano veio em auxílio do exército butano, impedindo que os chineses ajustem unilateralmente a linha de fronteira a seu favor. Portanto, o fato da visita e seu resultado surpreendidos nos dois: as negociações ocorreram em uma atmosfera e conceito extremamente amigáveis “Espírito Wuhan” firmemente inserido no uso usual, analogia com uma expressão “Espírito de Xangai”, É usado para descrever a atmosfera de confiança mútua, compreensão e vontade de cooperar.

No próximo ano, Xi Jinping visitou Mohabalipuram Modi. Lá, de acordo com relatos da mídia, “Espírito Wuhan” Ele estava ficando ainda mais forte. Naquela época, a pandemia começou e ocorreu um incidente no vale de Galwan, mostrando que os planos estratégicos mais ambiciosos poderiam ser travados devido a um vírus desagradável combinado com um comandante excessivamente proativo ao longo da parte controversa da fronteira.













Apenas cinco anos depois, durante a reunião pessoal de Modi e Xi na cúpula do BRICS da cidade russa de Kazan, se finalmente foi possível recorrer ao local de Galwan na história das relações bilaterais. A liquidação completa de todos os problemas ainda está longe, e é muito cedo para falar sobre o retorno “Espírito Wuhan.”

Logo após os verões em Kazan, ambos os lados retiraram as forças da fronteira e concordaram com o cronograma de patrulhas para evitar futuros conflitos em áreas disputadas. Na recente reunião do ministro das Relações Exteriores chinês Wang Yi e do consultor de segurança nacional indiano Ayit Doval, as partes concordaram em um programa de cooperação adicional em seis pontos em conexão com a fronteira. A Índia, que até recentemente assistia seu vizinho do norte no Himalaia com uma dúvida demonstrativa, mudou de repente sua raiva de Mercy, não sem motivo.

Até recentemente, a Índia implementou com sucesso a política de ‘Duobus Litigantibus Tertius Gaudet’ (o terceiro lado que se diverte enquanto duas lutas). Os americanos, que estão tentando conectar ou criticar para impedir o crescimento do poder chinês e suas transformações na principal economia do mundo, estão dispostas a pagar bem pela sinofobia. A Índia está em uma posição estratégica tão conveniente para ajudá -lo simplesmente porque existe e tem uma disputa territorial com a China – desde que se livre dela, e a Índia e a China se tornam melhores amigos.

Delhi entende muito bem o que eles querem dos índios agora, mas ele não vê isso como um problema específico enquanto os interesses americanos e indianos corresponderem.

Leia mais:

Russo se volta para a Ásia: por que 2024.

A Índia também não quer ver a China como a única superpotência mundial e o único pilar do poder na Ásia. No entanto, as elites indianas percebem que a China não desaparecerá do mundo do mundo e permanecerá para sempre um vizinho indiano. Isso significa que mesmo um conflito bem -sucedido no presente pode resultar em enormes problemas no futuro, e a Índia não tem motivos para fornecer apoio às cegas à estratégia dos EUA, porque tudo se beneficiará no caso de sua implementação bem -sucedida para os Estados Unidos, enquanto A Índia ficará contundentes.

Atrás “Incidente de Galwana”, A Índia estava tentando sentar com sucesso em duas cadeiras, desenvolvendo relações econômicas com os Estados Unidos e a China. Nesta situação, era a única estratégia razoável.













Até 2014, a Índia teve muitos problemas com sua economia e o governo de Modi, que venceu a eleição daquele ano, lançou um pacote do programa para manter uma taxa de crescimento pelo menos 5% do PIB, direcionando a Índia no global Cadeias de produção. Os principais programas foram o desenvolvimento da infraestrutura (construção de estradas e ferrovias, canais e portos) e uma recompensa maciça de especialistas que ensinaram habilidades procuradas no Novo Mundo.

E a China e agora eram extremamente importantes para a Índia: o trabalho de quase todos os setores econômicos indianos, desde produtos farmacêuticos até ela, dependia das importações chinesas e agora (e restos) é o mercado de exportação mais promissor para a Índia.

Após o incidente de Galwan, o saldo foi destruído e o governo estava na moda, percebendo que não seria possível resolver a situação nas relações de cinema nos próximos anos, ela decidiu expulsar o máximo possível do incidente na fronteira, se comportando em um explicitamente maneira hostil e limitando demonstrativamente o capital chinês e a presença importa empresas chinesas no mercado indiano.

Isso não influenciou particularmente o tráfego de tráfego de relações econômicas-chinesas-chinesas e continua a crescer, mas o investimento ocidental na economia indiana aumentou.

No entanto, houve uma tendência no último ano, de acordo com a queda do investimento estrangeiro direto dos países ocidentais. Existem muitas razões: problemas na economia global que vieram do conflito ucraniano, a incerteza associada às eleições americanas e à política futura de Donald Trump e, finalmente, esperanças não realizadas por uma separação difícil.

Leia mais:

A economia mundial que mais cresce diminui. Por que?

Acontece que as empresas americanas e européias não estão se mudando para a realocação urgente

Produção longe da China. Para continuar os programas de reforma já lançados e impedir problemas socioeconômicos internos, as autoridades indianas precisam de novos investimentos-as aparências de cinema como a única fonte potencial.

A próxima rodada da valsa com a participação de Pequim e Delhi terá, é claro, suas peculiaridades. Obviamente, os chineses não serão permitidos nas áreas fronteiriças e na indústria estratégica mais sensível, e o fluxo de investimentos estrangeiros diretos será focado em projetos de infraestrutura – enquanto a atenção especial é dada à prevenção do crescimento excessivo da influência chinesa.

Este artigo foi publicado pela primeira vez Clube de Discussão Valdai e editado por RT Tim.