A Índia tem uma fila latente: a Suprema Corte ouve Ranveer Allahbadia hoje

O Supremo Tribunal está programado para ouvir terça -feira (18 de fevereiro de 2025) um influenciador Ranveer Allahbadia contra os Forses apresentados por seus supostos comentários desagradáveis ​​durante um show no YouTube.

De acordo com a lista de causas, é provável que um banco de juízes Surya Kant e N. Kotiswar Singh forneçam o assunto.

Na sexta -feira, o advogado de Allahbadia, Abhinav Chandrachud, havia mencionado a questão da lista urgente.

“Designei o banco e ele aparecerá (antes de um banco) em dois ou três dias”, disse Sanjiv Khanna, da Suprema Corte, quando Chandrachud disse que a polícia de Assam convocou Allahbadia por ingressar na investigação durante o dia.

Os comentários do Podcaster Allahbadia sobre pais e sexo no show do comediante do comediante Samay Raina ‘Índia foram latentes’ desencadearam uma controvérsia e vários FIRs foram apresentados contra ele e outros em várias partes do país.

Além de Allahbadia e Raina, outros nomeados no caso em Assam são Ashish Chanchlani, Jaspreet Singh e apoiam Makhija.