A Índia tem uma fila latente: Mumbai Fresh Police Invocation para Ranveer Allahbadia e Samay Raina

O influente das redes sociais Ranveer Allahbadia foi convidado a permanecer presente na delegacia de Khar na sexta -feira (14 de fevereiro de 2025) depois que não apareceu em relação a uma investigação sobre seus controversos comentários em um programa do YouTube, disse um funcionário.

A polícia da cidade, assim como o departamento cibernético de Mharashtra, também perguntou ao comediante Samay Raina, que fazia parte do controverso reality show “India’s Got Latent”, que apareceu diante deles nos próximos cinco dias.

Allahbadia, que deveria visitar a delegacia de Khar na quinta -feira, não apareceu e disse à polícia que ele tinha medo da mídia, disse um funcionário.

Mas ele deixou claro que não pode fugir do interrogatório e deve vir na sexta -feira, acrescentou o funcionário.

A célula cibernética e a polícia de Mumbai estão realizando investigações separadas sobre os comentários “obscenos e vulgares” de Allahbadia que causaram muita indignação em todo o país.

Samay Raina está atualmente nos Estados Unidos e pediu tempo para comparecer perante as autoridades, disse um funcionário.

A polícia de Mumbai pediu que ele registrasse seu comunicado antes de 17 de fevereiro, enquanto o Departamento Cibernético do Estado o convocou em 18 de fevereiro, acrescentou.

Uma equipe policial de Assam, que fica em Mumbai em relação a um caso registrado por eles contra Allahbadia e quatro outros em Guwahati, se reuniu na quinta -feira com os funcionários das células cibernéticas de Maharashtra.

A Polícia de Mumbai (Delegacia de Khar) registrou até agora as declarações de sete pessoas, incluindo a influência das redes sociais, apoiam Makhija, um dos participantes do programa do YouTube, em uma queixa apresentada por um funcionário do BJP. Mas eles ainda não registraram nenhum FIR.

O Departamento Cibernético do Estado convocou mais de 40 pessoas, incluindo Allahbadia e Raina, pedindo -lhes que participem da investigação em um primeiro relatório de informações que se registrou nos comentários de Allahbadia.

Na terça -feira, ele também emitiu avisos aos “convidados” e “juízes” que haviam participado dos episódios anteriores de “India’s Got Latent”.

Allahbadia, que tem mais de 16 milhões de seguidores em plataformas de mídia social, pousou na sopa depois que um vídeo de seus controversos comentários sobre os pais e o sexo começou a fazer as rondas nas redes sociais.

Mais tarde, ele emitiu um pedido de desculpas em vídeo, chamando seu comentário de “período de julgamento”, mas o assunto se recusou a desaparecer. A questão também foi levantada no Parlamento pelo deputado de Shiv Sena, Naresh Mhaske, que solicitou uma lei para regular as redes sociais.