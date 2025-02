A Indonésia pede a participação da Holanda em setores prioritários

Yakarta, vivo – O Ministro das Relações Exteriores da Indonésia, Sugion, convidou a Holanda para apoiar os programas prioritários da Indonésia.

Durante uma reunião com o primeiro -ministro holandês Dick Schoof e o ministro das Relações Exteriores Caspar Veldkamp em Haia, em 21 de fevereiro, Sugion reafirmou a posição da Holanda como o parceiro mais importante da Indonésia na Europa.

“Como parceiro -chave na União Europeia, a Indonésia espera continuar fortalecendo sua associação integral com a Holanda”, disse o ministro Sugion em comunicado divulgado no domingo, conforme citado no local de Antara.

O presidente Prabowo nomeou Sugion como Ministro de Relações Exteriores da República da Indonésia

Ele descreveu os programas prioritários da Indonésia, incluindo segurança alimentar e transição energética, e convidou a Holanda a participar e apoiar essas iniciativas estratégicas.

A Sugion também destacou a cooperação potencial para melhorar a produtividade dos pescadores indonésios.

Em resposta, Schoof e Veldkamp expressaram seu compromisso de fortalecer a cooperação bilateral para apoiar os programas prioritários da Indonésia, incluindo segurança alimentar e alimentos nutricionais gratuitos.

Schoof também enfatizou a necessidade de a Indonésia e a Holanda servir como uma ponte entre a Europa e a região da Ásia-Pacífico.

Com relação à Associação Integral da Indonésia-Straylands, Sugion e Veldkamp concordaram em avaliar o plano de ação para sua implementação, que será concluído em dezembro de 2025 e formulará estratégias futuras.

Além dos problemas bilaterais, os dois ministros das Relações Exteriores discutiram questões regionais importantes, incluindo situações na Ucrânia, Indo-Pacífico e BRICS.

A Sugion também pediu aos países da UE que expandissem sua presença no Indo-Pacífico, particularmente no setor econômico, que promova equilíbrio e prosperidade na região.

Em relação aos membros da Indonésia no BRICS, a Sugion expressou a aspiração da Indonésia a atuar como uma ponte entre países em desenvolvimento e desenvolvidos, bem como entre os BRICS e o sudeste da Ásia.

Depois de visitar a Holanda, Sugiono viajará para Genebra, na Suíça, para participar da reunião de alto nível da 58ª sessão do Conselho de Direitos Humanos e da Conferência de Desarmamento.