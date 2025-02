A Indonésia tem um banco de lixo até que outros países imitem, como agora está desaparecendo?

Yakarta, vivo – O lixo ainda é um problema complicado na Indonésia. Nosso país está até registrado como contribuinte para resíduos plásticos número 2 e 5 no mundo.

Leia também: Apoiando a educação da nomeação de asta, Shakes Scholarships of Friends Bumi Bumi

Para superar o problema do desperdício, o próprio governo começou o banco de lixo. O conceito é que as pessoas só precisam coletar resíduos e depositá -lo no banco de lixo e depois obter dinheiro. Teril, certo? Mas…Role Para mais informações, vamos lá!

Infelizmente, porém, esse programa do governo não funciona sem problemas. Agora, muitos bancos de lixo não estão mais ativos. Isso foi obtido com base em descobertas de dinheiro, que é um aplicativo que ajuda os usuários a administrar resíduos reciclados.

Leia também: Como cuidar do grupo de identificação Alterar resíduos de plástico em uma solução verde

A Associação Estratégica e o líder da empresa Duitin, Audrey Adhiarini, revelaram que o banco de lixo realmente tem muitos pontos em Yakarta, chegando a chegar a cerca de 18 mil locais. Infelizmente, porém, muitos não estão mais ativos.

“Registramos os pontos dos bancos de lixo em Java e Bali, ele transforma a inovação azul da ASEAN realizada pelo Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD) em Yakarta.

Leia também: O governo provincial de Bali limita o uso de plástico descartável, o Secretário solicita a violação da agência de violação

“Portanto, existem muitos pontos (bancos de lixo), mas os ativos devem ser questionados novamente”, acrescentou.

Audrey também explicou por que muitos bancos de lixo agora estão inativos. Isso ocorre porque o próprio banco de lixo é administrado pela comunidade, especialmente as donas de casa.

“Eles têm muitas atividades todos os dias. E especialmente muitas pessoas reconhecem a existência de um banco de lixo e o poder do banco de lixo. Então, o gerente com suas atividades diárias que são consideradas mais benefícios para eles, então eles estarão mais mudando Lá, cuidando do banco de lixo “, explicou.

A própria Indonésia é um dos países que possui um banco de lixo, até seguido por outros países da ASEAN. Esperança, o banco de lixo pode estar ativo novamente.

“Espera -se que, com a existência de uma regulamentação governamental, que é uma vila de um banco de lixo que pode ser ativo novamente, possa ser cada vez mais absorvente de resíduos reciclados”, concluiu Audrey.

ASEAN Blue Innovation Expo

A sustentabilidade está se tornando cada vez mais a principal abordagem no mundo dos negócios globais. Portanto, o evento de correspondência da ASEAN Blue Innovation Expo & Business será realizado em 19 de fevereiro de 2025, em Menara Mandiri, Yakarta.

Este evento será um local para empresários, investidores, líderes políticos e parceiros de desenvolvimento para explorar as mais recentes inovações no setor de economia azul. Do setor de aquicultura baseado em tecnologia digital, biotecnologia, soluções plásticas alternativas, à conservação azul de carbono. Este evento terá várias inovações que podem acelerar o crescimento da economia azul, sem ignorar a proteção dos ecossistemas marinhos e da água doce.

Organizado pelo PNUD da Indonésia, o Secretariado da ASEAN e a missão do Japão para a ASEAN, este evento se tornou um fórum para a troca de idéias e a exploração da cooperação nos setores marítimos e águas.

“Quando as comunidades costeiras do comercial da ASEAN e do Timor-Leste têm uma oportunidade única de participar dessa viagem transformadora”, disse Aretha Aprilia, diretor de natureza, unidade de clima e energia, o PNUD da Indonésia.