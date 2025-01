A indústria cinematográfica indonésia cresce significativamente, mas esses dois desafios ainda enfrentam, o que é isso?

Yakarta, vivo – A indústria cinematográfica da Indonésia, apesar de experimentar um crescimento significativo na última década, ainda enfrenta obstáculos no acesso equitativo e acesso à distribuição.

Daniel Yorick, o iniciador da Cinevix, avaliou que a tecnologia blockchain pode ser uma saída para superar esse obstáculo. Através do ecossistema que está sendo projetado, essa startup espera conectar os criadores ao público mais diretamente. Mova para mais informações!

“Nossa indústria cinematográfica tem um grande potencial, mas é frequentemente prejudicada pelo acesso limitado do financiamento e pela falta de transparência na distribuição do trabalho. Através da Cinevix, queremos abrir um novo e inclusivo caminho”, disse Daniel Yorick em sua declaração, citado na sexta -feira, 24 de janeiro de 2025.

Essa plataforma incluirá vários recursos principais, incluindo o Cinefi, uma plataforma de crowdfunding baseada em blockchain que permite aos criadores enviar projetos e obter apoio financeiro direto da comunidade.

Uma das novas abordagens usadas por este começo é integrar as tendências dos ativos do mundo real (RWA) em seu sistema. Essa tecnologia permite a digitalização de ativos do mundo real, como os direitos autorais do filme, facilita as transações e aumenta o valor do investimento.

Atualmente, a RWA é vista como a principal tendência do ecossistema de blockchain, que oferece grandes oportunidades para o setor criativo atrair investidores globais. A aplicação dessa tecnologia foi projetada por uma equipe composta por vários especialistas, incluindo Farhan Aziz Ath Tariq, um programador que esteve diretamente envolvido no desenvolvimento do ecossistema Cinevix.

“Acreditamos que o Blockchain não é apenas uma ferramenta de tecnologia, mas também uma solução para criar justiça na indústria criativa”, disse Farhan, destacando o potencial dessa tecnologia para fornecer transparência para criadores e investidores.

Ao adotar essa abordagem, espera -se fornecer novas maneiras de os investidores apoiarem projetos criativos, garantindo a transparência e a segurança dos ativos. Embora o plano de lançamento não tenha sido anunciado com certeza, essa startup garante que eles adotem uma abordagem gradual para desenvolver a plataforma.

“Queremos garantir que cada passo seja baseado em uma investigação e análise cuidadosa”, explicou Daniel.

De acordo com os dados publicados pela Cinevix, o financiamento e a distribuição são dois principais desafios para os criadores de filmes locais, especialmente aqueles fora da grande rede de produtores. Ao usar a cadeia de blocos, eles esperam trazer transparência e eficiência no processo.

Essa plataforma também é promovida como parte dos esforços para introduzir a cultura indonésia no mundo através da mídia cinematográfica. Nos últimos anos, a promoção da cultura indonésia através da arte visual é considerada uma maneira eficaz de aumentar a visibilidade da Indonésia no mundo internacional.

No entanto, como outras novas empresas, a Cinevix ainda enfrenta desafios, incluindo a aceitação da tecnologia blockchain no mercado local que ainda está sendo desenvolvido. Os observadores industriais consideram que o sucesso deste projeto dependerá muito de como eles unirão essa nova tecnologia com as necessidades práticas dos atores da indústria.