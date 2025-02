A inflação dos EUA reagirá?

Em junho de 2022, as taxas de inflação dos Estados Unidos alcançaram 40 -ano máximo. Durante os próximos dois anos, a “deflação imaculada” viu o índice de preços do consumidor e as taxas de inflação com base nas despesas de consumo pessoal, mesmo quando o crescimento econômico permaneceu robusto E o mercado de trabalho permaneceu saudável. No entanto, preocupante, centro As taxas de inflação pararam recentemente desaceleraram e se moveram de lado ou até aumentaram.

Um debate intrigante surgiu em ambos Econômico e mercado financeiro círculos em relação ao potencial impacto inflacionário de Trump Agenda de políticas. As perguntas também estão girando em torno da capacidade do Fed de manter seus independência sob o novo regime político.

Tendo experimentado uma década de taxas de inflação anormalmente baixas antes da pandemia, o público americano foi abalado pelo enorme pico Nos níveis gerais de preços observados durante o confronto de inflação de 2021-22. O impacto adverso na psique do consumidor parece ter persistiu bem no ciclo não inflacionário e provavelmente tocou um parte chave Ao determinar o resultado eleitoral de 2024.

Níveis gerais de preços permanecem alto E as expectativas do público ainda não foram completamente ajustadas e aclimatam os novos níveis. É improvável que os níveis gerais de preços visitem seus níveis antes da pandemia. De fato, o público provavelmente não deveria ser desejado, pois isso exigiria um período de deflação (As taxas de inflação negativa são geralmente um colapso na demanda agregada). Por outro lado, a restauração da estabilidade dos preços (na forma de taxas de inflação baixas e constantes ao redor do Fed Alvo de 2 %) Deve ser o resultado preferido.

A recente volatilidade da inflação e a maior incerteza política fizeram da inflação o prognóstico de uma empresa complicada. Décadas de teorizar e debate ter Ainda para desistir Um consenso econômico em relação aos fatores subjacentes da dinâmica da inflação.

Monetarismo Ele teve seu pico na década de 1970 e no início dos anos 80 e até alcançou uma breve notoriedade depois surto No crescimento da oferta monetária dos Estados Unidos em 2020-21. No entanto, à luz das dificuldades associadas ao prognóstico da demanda por dinheiro e à instabilidade óbvia do Velocidade do dinheiroEm geral, reconhece -se que o crescimento da oferta monetária geralmente não oferece muita informação sobre a dinâmica inflacionária de curto prazo. Há evidência De um efeito limiar: quando as taxas de inflação são baixas e estáveis, a relação entre o crescimento da oferta monetária e a inflação é fraca ou não existente; No entanto, quando as taxas de inflação são altas e variáveis, há uma ligação mais forte entre o crescimento da oferta de dinheiro e da inflação.

Defensores do Teoria do preço fiscal (FTPL) Argumentam que a inflação é influenciada principalmente por políticas fiscais, em vez de políticas monetárias. Supõe -se que as decisões do governo sobre o tamanho dos saldos do orçamento e as ações da dívida pública desempenhem um papel fundamental. Se, por exemplo, as autoridades fiscais tiverem déficits persistentes e acumularem dívidas em grande escala e parecer forçadas a inflar a carga da dívida. Consequentemente, as expectativas de inflação aumentarão, o que, por sua vez, levará a um aumento real da inflação.

Embora teoricamente intrigante, a FTPL não possui muitos adeptos na comunidade do banco central. Por outro lado, abordagens convencionais para entender a dinâmica da inflação são baseadas em alguns Variante moderna do Curva de Phillips.

A visão baseada na curva de Phillips do processo inflacionário incorpora três elementos -chave: expectativas de inflação, folga econômica e choques de oferta. Uma idéia central é que uma economia superaquecida, normalmente caracterizada pela opressão do mercado de trabalho, possa gerar pressões de preço ascendente. No entanto, a relação entre o grau de folga econômica e a inflação é instável.

Os economistas descobriram que a inclinação da curva de Phillips passou de ser muito plana na década de 2010 para se tornar de repente o suficiente íngreme Após o choque pandêmico. O relacionamento subjacente aparecer Para ser fundamentalmente não linear: a inclinação da curva de Phillips é plana em condições normais do mercado de trabalho, mas é íngreme na presença de um mercado de trabalho ajustado.

Durante o período de março de 2020 a junho de 2022, uma combinação de estímulo fiscal extraordinário e políticas monetárias ultra alojadas, juntamente com as interrupções globais da cadeia de suprimentos e confrontos de preços de energia, criaram distorções tanto sob demanda quanto na frente da oferta e geradas o choque inflacionário. A política monetária restritiva e a flexibilidade das limitações de fornecimento permitiram a desinflação subsequente.

É importante observar que as condições do mercado de trabalho afrouxar À medida que a proporção trabalhista de vagas / desemprego caiu acentuadamente nos últimos anos. Ele surto Em migração legal e ilegal durante o período 2023-24, parece ter acionado UU facilidade pressões salariais.

Expectativas de inflação também importado. Como presidente do Fed Jerome Powell observado: “Uma conclusão importante da experiência recente é que as expectativas ancoradas da inflação, reforçadas pelas vigorosas ações do banco central, podem facilitar a desinflação sem a necessidade de folga”.

Olhando para o futuro, há preocupações de que restrições estritas nos fluxos de mão -de -obra da transferência podem acionar Restrições do lado da oferta. Embora discutívelAs propostas tarifárias de Trump também podem acionar Pressões de preços ascendentes e aumentar Expectativas de inflação.

A política fiscal, durante a era Biden, era excessivamente preguiçosa (déficit orçamentário excedido mais de um bilhão de dólares a cada ano) e provavelmente contribuiu para o problema da inflação. O governo Trump buscará uma agenda de redução de déficit grave, ou haverá cortes de impostos estimulantes que não são compensados ​​por reduções do governo?

No curto prazo, existem riscos ascendente de inflação. A demanda agregada está preparada para retomar a parte de trás dos cortes de impostos propostos, o aumento do investimento em capital e desregulamentação. O lado da oferta pode ter dificuldade em permanecer atualizado, e Bolsos -chave do mercado de trabalho pode experimentar a opressão novamente. Mais alto No entanto, o crescimento da produtividade pode oferecer algum alívio.

Vivekanand Jayakumar, Ph.D., é professor associado de economia na Universidade de Tampa.

Fonte