A inflação remonta a janeiro a 1,5%

De acordo com estimativas preliminares em janeiro, em dezembro, em dezembro, e 1,5% de +1,3% do mês anterior em dezembro em dezembro e 1,5% em dezembro e 1,5% em janeiro de 2024 aumentou a comunidade (nada). O ISAT se comunica.

Essa tendência – explica o instituto – reflete principalmente a exaustão dos preços de energia deflacionária (-0,7% de -2,8% de dezembro) após uma aceleração significativa, 8% ao ano +12,7%).

Em janeiro, os preços dos bens alimentícios para atendimento domiciliar e uma pessoa, o carrinho de compras sobre um pequeno aumento e indicam um ano de +1,8% (de +1,7% do mês anterior), bem como produtos de alta compra (de de produtos de alta compra (de de + 1,7% a + 2,1%). O ISAT se comunica com base nos preços temporários do consumidor.

Reprodução reservada © Copyright ANSA