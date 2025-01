A influência inesperada de John Cena no WWE Royal Rumble 2025

16 vezes wwe Campeão mundial dos pesos pesados John Cena está programado para entrar em ação em WWE Royal Rumble 2025. Na semana passada, os fãs testemunharam o tão aguardado início da turnê de aposentadoria de John Cena na estreia do WWE Raw na Netflix no Intuit Dome em Los Angeles.

Durante o show, Cena falou sobre o que os fãs podem esperar de sua turnê deste ano. Não demorou muito para que ele levantasse a questão candente de ir atrás do WWE World Heavyweight Championship.

Com 16 reinados de título, empatando o recorde com o WWE Hall of Famer Ric Flair, Cena reconheceu que suas chances de se tornar 17 vezes campeão mundial são mínimas devido à sua seqüência de 2.446 dias de derrotas. Ele brincou que seria necessário um milagre, comparando-o a ganhar um Oscar.

Ao refletir sobre seu último WWE Royal Rumble, ele sugere a possibilidade de vitória. Depois de ser aplaudido de pé por mencionar a possibilidade de vitória, John Cena anuncia com confiança a sua entrada no Men’s Royal Rumble e promete fazer história na WrestleMania 41. Após o anúncio de Cena para participar no WWE Men’s Royal Rumble, o espectáculo teve um grande aumento. nas vendas de ingressos.

O retorno de John Cena impulsiona vendas massivas de ingressos para WWE Royal Rumble 2025

WrestleTix relatou em um tweet que houve um grande aumento nas vendas de ingressos para o show em Indianápolis desde a semana passada. No momento da redação deste relatório, 53.369 ingressos foram vendidos, de um total de 56.265. Isso deixou apenas 2.896 ingressos restantes para o público reservar.

WrestleTix relatou que as vendas aumentaram em mais de 3.112 entradas em apenas uma semana. Isso se deve ao anúncio de John Cena para a luta masculina Royal Rumble. A capacidade de Cena de impulsionar a venda de ingressos foi destacada, destacando suas participações anteriores.

Isso também foi visto durante a turnê de Cena em 2021 contra Roman Reigns. Foi mencionado que a aparição de Cena em todos os shows em que participou somou consistentemente entre 2.000 e 3.000 ingressos vendidos.

John Cena demonstra mais uma vez porque é a principal atração do negócio nas bilheterias. Desde que comecei a acompanhar grandes shows de wrestling em 2021, seu retorno para ‘Summer of Cena’ adicionou entre 2.000 e 3.000 inscrições (no mínimo) a cada show em que apareceu. Muito poucos podem replicar isso hoje: O… – WrestleTix (@WrestleTix) 12 de janeiro de 2025

Com Cena anunciando sua participação no Royal Rumble masculino. O show ficou ainda mais interessante, principalmente quando Roman Reigns também confirmou sua vaga na partida. Os fãs estão especulando que outras estrelas como Seth Rollins, Drew McIntyre, CM Punk, Randy Orton e outros podem aparecer.