A Intach organiza uma caixa de diálogo sobre educação básica com educador experimental

O educador experimental Krishna, co -fundador da Thulir School, que fala recentemente no programa do Dia Internacional da Educação em Mangaluru.

O Capítulo Mangaluru do Indian National Trust for Art and Cultural Heritage (Intach) e Art Kanara Trust observou o Dia Internacional da Educação com um diálogo sobre educação básica com o educador experimental Krishna em Mangaluru recentemente.

O arquiteto de treinamento, o Sr. Krishna é o co -fundador da Thulir School, uma instituição experimental localizada na remota vila sitilíngea no distrito de Dharmapuri, em Tamil Nadu. Fundada em 2003 como um centro de aprendizagem depois da escola, Thulir participou inicialmente de crianças e adultos tribais, Dalit e Lambadi. Em 2017, tornou -se uma escola primária formal que serve as crianças Adivasi na região.

Durante a sessão, o Sr. Krishna compartilhou sua viagem, explicando como uma visita ao vale de Sitilingari o expôs aos desafios educacionais enfrentados pelas famílias locais de Adivasi. Embora uma escola do governo tenha sido estabelecida lá, faltava instalações básicas e não podia atender às necessidades da comunidade.

Em resposta a um pedido de Aldeanos, Krishna e sua esposa, Anuradha, estabeleceram Thulir em um acre de terra com duas cabanas de palha. O Centro forneceu às crianças a vila da liberdade de explorar questões de interesse após o horário escolar e as ajudou a desenvolver habilidades técnicas básicas. Ele também organizou campos de tópicos.

Krishna disse: “Pela minha experiência, a educação precoce é crucial para o desenvolvimento de uma criança. Infelizmente, o ensino é uma profissão de baixo pagamento em nosso país e não atrai o melhor talento.

Subhas Chandra Basu, convocação, intach, capítulo de Mangaluru e outros estavam presentes.