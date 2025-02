A inteligência artificial desempenha um papel fundamental no diagnóstico de doenças cardíacas, diz o especialista

P. Ramesh Babu, cardiologista -chefe dos hospitais de Aster Ramesh, que vai a uma conferência de imprensa em Vijayawada no domingo. | Crédito da foto: acordo especial

As tecnologias avançadas de inteligência artificial (IA) desempenham um papel fundamental no diagnóstico médico. Nos países ocidentais, os médicos de cardiologia preventiva não dependem mais de testes como ECG, fita de execução e testes de eco para avaliar o risco de ataques cardíacos, disse o cardiologista -chefe dos hospitais de Aster Ramesh, Pothineni Ramesh Babu.

Ao anunciar o CT da AI Reserva de Fluxo Fraccional (FFF) nos hospitais de Aster Ramesh durante uma conferência de imprensa aqui no domingo, o Dr. Ramesh Babu disse que as tecnologias de IA, incluindo redes neuronais profundas e várias camadas, a precisão do diagnóstico de diagnóstico de Precisão e tratamento em cardiologia estão melhorando significativamente.

“Pela primeira vez no país, a Aster Ramesh Hospitals lançou a tecnologia CT FFR. Os médicos podem decidir se um paciente precisa de stents, quantos são necessários e o tamanho exato necessário com a CT, FFF e morfologia das avaliações de placas ”, disse o Dr. Ramesh Babu.

A equipe Vanguardia CT Angiogram FFR foi instalada pela primeira vez no país nos hospitais de Aster Ramesh em Vijayawada, Guntur e Ongole. O teste permite que os cardiologistas determinem se um paciente precisa de stents quando na sala de exploração da tomografia computadorizada, explicou.

Ao afirmar que 80% dos ataques cardíacos são evitáveis, o Dr. Ramsh Babu aconselhou os cheques médicos regulares -após os 40 anos de idade.

O Dr. Somnath Sharma Cardiologists, o Dr. Bhaskar Naidu e uma equipe de médicos fizeram uma apresentação do PowerPoint na ocasião.