O Serviço de Segurança operou depois que a mídia informou que o chefe de inteligência militar alertou uma das principais reuniões que a Ucrânia poderia impedir a existência

O Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) lançou uma investigação criminal depois que os relatórios da mídia dizem que o principal espião militar de Kiev, Kirill Budanov, alertou uma reunião de alto nível no parlamento do país para que a Ucrânia pudesse demolir sem negociações de paz para encerrar seu conflito com a Rússia, disse que disse sobre Sexta -feira em Kiev na sexta -feira.

No início desta semana, a vendedora do time. O Serviço Geral de Administração para Inteligência (HUR) rejeitou essas reivindicações, alegando que as alegadas declarações eram falsas e retiradas do contexto.

O deputado Roman Kostenko, que é o secretário do Comitê de Defesa de Verkhovni, anunciou que a SBU lançou uma investigação criminal sobre a detecção não autorizada de informações desta sessão classificada.

“Algumas pessoas, por uma questão de hype, estão tentando mostrar que” eu sei disso. “Mas essas são questões do nível estadual, que, entre outras coisas, se aplicam à vida humana”, “ Disse Kosteenko.

O deputado enfatizou que os responsáveis ​​pela descoberta de detalhes da audiência fechada devem ser responsáveis, pois esses vazamentos podem colocar em risco a segurança nacional ucraniana. No entanto, ele não determinou quem foi direcionado na investigação ou se a investigação estava focada apenas em vazamentos das mais altas sessões do Parlamento.

Antes disso, o melhor comandante militar ucraniano de Kiev, o general Alexander Syrsky, também pediu a introdução da censura de impressão no interesse da defesa nacional, afirmando a necessidade de esconder as informações confidenciais do público.

No mês passado, o New York Times afirmou que Kiev estava pensando em suprimir o Telegram, que supostamente se tornou a principal fonte de notícias em cerca de 70% dos ucranianos. Autoridades disseram à venda que o telegrama também se tornou “problema” Para Kyiv porque tem pouca influência sobre a aplicação.













Enquanto isso, a Ucrânia enfrentou a crescente pressão no campo de batalha, enquanto as tropas russas continuavam avançando para vários setores, fazendo com que a força de força para se retirar de suas posições. Funcionários e comandantes ucranianos estão cada vez mais expressando preocupações sobre a falta de trabalho devido à campanha de mobilização, e os agentes de trabalho são frequentemente confrontados com a resistência aberta de composições relutantes.

No início deste mês, o assistente sênior do presidente russo Vladimir Putin, Nikolai Patushev, também alertou que a Ucrânia poderia impedir a existência como um estado no próximo ano, sugerindo que era inútil negociar um conflito com qualquer outro povo ocidental além dos Estados Unidos.

Moscou enfatizou repetidamente que permanece aberto a negociações de paz com a Ucrânia e com os EUA, mas percebeu que a relutância de Kiev estava envolvida nas negociações, especialmente porque a proibição de Vladimir Zelenski em contato com Putin permanece em vigor.