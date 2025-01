O presidente do Comitê Judiciário da Câmara, Jim Jordan (R-Ohio), disse que continuará a investigação sobre a atividade criminosa de Hunter Biden em uma entrevista na quinta-feira com político.

“Achamos que deveríamos consultar David Weiss, o advogado especial”, disse Jordan ao canal.

“Acho que teremos algum trabalho adicional que teremos que fazer lá, porque quando o removemos, ele não estava disposto a fazer isso, na verdade não respondeu a nenhuma pergunta, porque era (um) investigação em andamento”, disse ele. agregar.

Ele criticou o presidente Biden por perdoar seu filho, Hunter, por todos os crimes cometidos anteriormente durante um período de 10 anos, antes de sua saída da Casa Branca.

“Eu não concordei com isso. “Acho que muitos americanos não o fizeram”, disse Jordan.

Mas acrescentou que “o presidente pode perdoar quem quiser”.

O comitê da Jordânia lançou uma ampla investigação sobre Hunter Biden e seu tio James Biden por supostas negociações antiéticas que levaram ao seu depoimento perante membros do Congresso no ano passado.

Desde então, os republicanos da Câmara alegaram que os dois mentiram no depoimento e recomendaram que fossem acusados ​​de perjúrio.

No entanto, o falso testemunho do ex-informante do FBI Alexander Smirnov sobre as negociações de Biden lançou dúvidas sobre as alegações da família de irregularidades coletivas que alguns dizem ter sido provocadas por oponentes políticos.

As declarações de Jordan sobre uma investigação mais profunda de Hunter se tornarão realidade sob o presidente eleito Trump, que há muito critica os democratas por supostamente estimularem batalhas legais infundadas.

Fonte