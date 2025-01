A investigação estrangeira na Indonésia aumenta, o governo pediu para estar vigilante

Jacarta – O pesquisador da Fundação Nusantara, Imam Rozikin, destacou o número crescente de pesquisadores estrangeiros na Indonésia. Segundo Imam, o aumento do número de investigadores estrangeiros deve ser examinado com atenção, principalmente do ponto de vista da segurança nacional.

De acordo com a experiência histórica, disse Imam, o colonialismo holandês não se baseou apenas na força militar, mas também na investigação antropológica, política e social para controlar o arquipélago.

“Isto ensina que a investigação pode ser uma ferramenta estratégica para a exploração de uma nação”, afirmou o Imã, no seu comunicado, citado na quarta-feira, 1 de janeiro de 2024.

Imam disse que as actividades de investigação estrangeiras também se tornaram uma preocupação na era moderna, especialmente com acusações de actividades de investigação ocultas realizadas através de projectos como o NAMRU-2 na Indonésia.

Citou o livro de Siti Fadillah Supari (2008) no qual ela explica que a operação NAMRU-2, iniciada pelos Estados Unidos, abriu oportunidades para a utilização indevida de dados biológicos indonésios. No livro, segundo Imam, Supari destacou que a existência deste laboratório poderia ser utilizada para fins estratégicos, incluindo pesquisas bioeconômicas.

“Este caso reflecte a importância de monitorizar a investigação estrangeira realizada na Indonésia”, disse ele.

Imam acrescentou que, na perspectiva da teoria biopolítica de Michel Foucault, foi explicado que o controle sobre os dados biológicos é uma forma importante de controle sobre a população. Foucault explica que o poder moderno não controla apenas os corpos individuais através da disciplina, mas também as populações através de mecanismos biopolíticos.

“No contexto indonésio, os dados genéticos humanos, as paisagens geográficas e as criaturas endémicas têm um elevado valor estratégico e são vulneráveis ​​a serem utilizados como alvos de exploração. “Com uma biodiversidade abundante, a Indonésia é um alvo potencial para os países desenvolvidos explorarem esta riqueza para obter benefícios económicos ou geopolíticos”, disse ele.

Actualmente, segundo Imam, o governo deve garantir que os dados da investigação não sejam utilizados indevidamente para os interesses de entidades estrangeiras. Além disso, a cooperação internacional também deve ser orientada para a transparência e a protecção de dados, para evitar uma exploração que seja prejudicial ao Estado indonésio.

“A participação de atores estatais e não estatais em pesquisas voltadas a interesses estratégicos não pode ser ignorada. “Os países desenvolvidos recorrem frequentemente a investigadores para realizar operações de espionagem disfarçadas de actividades académicas”, disse ele.

Na sua declaração, Imam destacou também as empresas farmacêuticas globais que são consideradas como tendo um forte interesse em utilizar a biodiversidade dos países em desenvolvimento para desenvolver produtos com elevado valor económico.

Segundo ele, este fenómeno é uma ameaça real se não for equilibrado com políticas de monitorização adequadas como forma de fortalecer o sentido de alerta dos decisores neste país.

“As medidas estratégicas que devem ser tomadas são fortalecer a sinergia e a colaboração entre a Agência Nacional de Investigação e Inovação (BRIN), o BIN, o Ministério da Educação e Ciência e Tecnologia juntamente com instituições de ensino superior, o TNI, a Polícia Nacional e entidades relacionadas. ministérios/instituições”, disse o imã.

“Aumentar a capacidade da tecnologia de vigilância, como o uso de big data, inteligência artificial e inteligência tecnológica, pode ajudar a detectar atividades suspeitas, bem como fornecer instalações de apoio à investigação, como navios, aeronaves e equipamentos de comunicação, para evitar a ocultação de certos dispositivos por pesquisadores estrangeiros”, continuou ele

Este professor da Universidade Krisnadwipayana também disse que é necessária compreensão e treinamento intensivos para os acadêmicos e a comunidade que auxilia a pesquisa para aumentar a conscientização sobre todas as vulnerabilidades que têm o potencial de se tornarem ameaças de atividades suspeitas durante a pesquisa.

“A cooperação científica internacional é certamente inevitável, tendo em conta os seus grandes benefícios para o desenvolvimento da ciência. “No entanto, esta abertura deve ser acompanhada de medidas rigorosas de mitigação de riscos”, afirmou.

A transparência na gestão dos dados de investigação, a supervisão durante o processo de investigação e a avaliação pós-investigação são elementos importantes na proteção dos interesses nacionais da Indonésia.

Sendo um país rico em recursos, continuou ele, a Indonésia tem uma grande responsabilidade em manter a sua soberania e segurança. Ao integrar regulamentos rigorosos, tecnologia moderna e coordenação interagências, a Indonésia pode explorar o potencial da colaboração internacional em investigação, protegendo ao mesmo tempo os seus activos estratégicos da ameaça de exploração.

“Sem esta medida, as atividades de investigação estrangeiras poderiam tornar-se uma ameaça latente difícil de controlar”, disse ele.