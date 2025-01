A Itália bloqueia o Deepseek

O regulador estadual proibiu o aplicativo chinês ai, afirmando “completamente insuficientemente” informações sobre o seu manuseio de informações pessoais

A Itália se tornou o primeiro país a proibir o modelo de IA da China, Deepseek, depois de bloquear os dados na quinta -feira, referindo -se à preocupação com o tratamento de dados pessoais.

Startup Develp Deepseek Inc. Sediada em Hangzhou, o AS, como de mesmo nome, foi publicado na semana passada e se tornou uma sensação na Internet depois de derrubar um chatgpt com a sede nos Estados Unidos como o assistente de IA mais popular na Apple App Store.

A remoção seguiu a solicitação da administração, as garantias, para obter informações detalhadas sobre o uso do aplicativo, incluindo as informações pessoais coletadas, suas fontes, o objetivo pretendido, a base legal e se os dados são armazenados na China.

A questão foi derivada depois que o Euroconsumers, um grupo de direitos ao consumidor, apresentou um apelo contra a Deepsek pelo tratamento de informações pessoais. Em resposta, a Guarda Italiana solicitou informações detalhadas sobre a prática de armazenamento dos dados da empresa, dando a Deepsek por 20 dias para responder.

No entanto, a resposta inicial de Deepseek foi considerada “Completamente não é suficiente”. Disse as garantias em comunicado.

“Ao contrário das conclusões das autoridades, as empresas declararam que não estão operando na Itália e que a legislação européia não se aplica a elas”, afirmou o comunicado, observando que milhões de pessoas em todo o mundo foram assumidas em apenas alguns dias .













O regulador acrescentou que a decisão teve “Efeito direto” e que ele lançou uma investigação sobre o assunto como “Dados de milhões de italianos estão em perigo”.

A Guarda italiana não estava sozinha em expressar preocupação. A Comissão Irish de Proteção de Proteção de Dados disse na quarta -feira a Techcrunghu que havia enviado um pedido à DeepSek para obter detalhes sobre como a empresa processa os dados dos cidadãos irlandeses. A Guarda de Privacidade da Coréia do Sul também planeja enviar uma solicitação semelhante, afirma a Reuters.

A Marinha dos EUA já aconselhou sua equipe a evitar o uso do chatbot desenvolvido em chinês, tanto para uso no trabalho quanto no uso pessoal, citando preocupações devido a riscos éticos e de segurança.

O novo chatbot de Deepseek levantou papéis na corrida de IA, tritando mercados no início desta semana com grandes empresas tecnológicas como a Nvidia que sofreram perdas significativas. Os investidores estão preocupados com o fato de as soluções econômicas de IA da Deepseek atrapalhar gigantes industriais estabelecidos.

A nova ajuda da IA ​​fechou rapidamente a lacuna com os líderes generativos americanos AI, supostamente alcançou desempenho semelhante em indicadores -chave, enquanto oferece uma fração de custos.