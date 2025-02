A Itália não assina contra as sanções dos EUA no CPI

As sanções dos EUA no Tribunal Penal Internacional (CPI) aumentam o risco de ‘impunidade’. 79 membros da ONU declaram em uma declaração conjunta que a Itália não assinou.

Entre os signatários da declaração conjunta também estão os grandes nomes da UE (Alemanha, França, Espanha) e do Reino Unido, que criticam as sanções dos EUA ao corpo internacional e afirma que “colocaria seriamente todas as situações que estão sendo investigadas atualmente porque O Tribunal terá que fechar seus escritórios no campo “, além de” aumentar o risco de impunidade pelos crimes mais graves e há o risco de interromper o estado internacional “.

A iniciativa de declaração conjunta foi aberta por um grupo de 5 países: Eslovênia, Luxemburgo, México, Serra Leoa e Vanuatu. Entre os países da assinatura que representam cerca de dois terços dos países que ratificaram o status romano na CPI, não há Itália, mas – exceto a Grã -Bretanha e o Canadá – quase todos os membros da UE, ou seja, França, Alemanha, Bélgica, Grécia, Irlanda, Holanda, Bulgária, Dinamarca, Finlândia, Polônia, Portugal, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Luxemburgo, Estônia, Espanha, Chipre, Letônia, Croácia, Áustria e Malta.

A declaração ocorre logo depois que a ONU solicitou os Estados Unidos para cancelar as sanções da CPI. “Sanções individuais profundamente em profundidade anunciadas ontem contra funcionários do tribunal e pedimos que essa medida seja anulada”, disse Ravin Shamdasanani, porta -voz do Escritório de Direitos Humanos da ONU.

Um representante especial da ONU sobre a independência dos juízes Margaret Satterhwaite disse que “o papel do Tribunal Penal Internacional é decisivo do que nunca” porque o tribunal “é a herança dos juízes de Nuremberg, porque nunca permite crimes de guerra e crimes contra a humanidade com não – punição”.

UE diferente da decisão de Washington



Enquanto isso, as vozes são levantadas da Europa, violando o anúncio do governo dos EUA. “O Pangusing CPI ameaça a independência do tribunal e mina o judiciário criminal internacional como um todo”, escreveu Antonio Costa nas mídias sociais.

“The executive order is a serious challenge for CPI work with the risk of influencing investigation and ongoing procedures in terms of Ukraine, which affects years of effort to guarantee responsibility around the world,” says a spokesman for the European Commission, which, which, que “expressa o arrependimento da decisão dos Estados Unidos de impor sanções ao Tribunal Penal Internacional”.

“O Tribunal Penal Internacional é de importância fundamental em apoiar o judiciário criminal internacional e a luta contra a impunidade – continua o porta -voz da Comissão Europeia – a UE é apoiada pelo Tribunal Penal Internacional e os princípios estabelecidos em Roma”.

E o presidente da Comissão da UE, Ursula von der Leyen, escreveu X que “o CPI garante a responsabilidade por crimes internacionais e dá voz às vítimas em todo o mundo. Eles devem ser capazes de combater livremente a impunidade global. A Europa sempre será a favor da justiça e do respeito pelo direito internacional. ”

Críticas à Alemanha, Grã -Bretanha e Holanda



“Acredito que é errado armazenar sanções para o Tribunal Penal Internacional”. Você também pode ficar com raiva e lutar: “Mas as multas são um veículo ruim”. O chanceler alemão Olaf Scholz disse isso durante o discurso eleitoral em Luwigsburg em relação à votação em 23 de fevereiro. “Eles ameaçam uma instituição que deve garantir que os ditadores deste mundo não sigam as pessoas e deixem as guerras explodirem”, acrescentou.

O Reino Unido apóia a “independência” do Tribunal Penal Internacional (CPI), cuja constituição ingressou na ONU na época. Isso foi estressado hoje por um porta -voz do primeiro -ministro britânico Keir Starmer, pedindo a jornalistas em Briefieng sobre Downing Street para multas anunciadas ontem pelo presidente dos EUA, Donald Trump, contra juízes judiciais envolvidos em cidadãos americanos ou nos EUA ou nos meses de crimes de guerra e humanidade de última guerra Contra Benyamin Netanyahu e outros representantes do governo pelo que aconteceu no cinturão palestino de Gaza.

O porta -voz evitou críticas sobre o anúncio de Washington – que não cumpre o tratado constitutivo do tribunal – mas suas palavras podem ser interpretadas como uma distância de Trump, pelo menos neste ponto Starmer: embora lidem com o novo governo republicano para proteger os britânicos -American “Relacionamento Especial”.

O primeiro -ministro holandês Dick Schoof disse que seu país tentaria garantir que o Tribunal Penal Internacional com base em Haia, apesar das sanções anunciadas nos EUA, possa continuar trabalhando. “É claro que, como país anfitrião, temos a responsabilidade de garantir a operação sem obstáculos ao tribunal criminal a qualquer momento. E continuaremos a fazê -lo”, disse Schoof a repórteres.

HRW: “Presente para aqueles que mantêm atrocidades”



“As sanções dos EUA contra funcionários do Tribunal Penal Internacional seriam um presente para aqueles que são responsáveis ​​pela crueldade em massa em todo o mundo. As sanções são para violadores de direitos humanos, não para aqueles que trabalham para garantir que os infratores garantem que os direitos sejam garantidos pelos direitos sejam chamados para responder. Isso foi sublinhado por Liz Evenson, diretora internacional de Assuntos Jurídicos da Human Rights Watch.

“O Tribunal Penal Internacional realiza um trabalho para o qual foi estabelecido: para garantir que ninguém esteja acima da lei. Os Estados Unidos não devem dar as costas às vítimas, olhando para a CPI como o Tribunal do último caso. Os Estados Unidos não são um membro da CPI, as punições podem ter um enorme impacto no trabalho da CPI, que ameaça todas as situações encontradas em sua mesa.

Reprodução reservada © Copyright ANSA