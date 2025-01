A JCI tem a oportunidade de se recuperar; Dê uma olhada em 5 recomendações de ações de analistas

Jacarta – Espera-se que o Índice Composto de Preços de Ações (IHSG) se fortaleça nas negociações do mercado na terça-feira, 7 de janeiro de 2025. A última posição fechou com uma queda de 1,17 por cento no nível 7.080,47.

O analista da Bina Artha Sekuritas, Ivan Rosanova, disse que uma quebra abaixo do nível 7.040 poderia desencadear um novo declínio. Uma correção fará com que o índice caia ainda mais para a área de 6.931.

Além disso, Iván vê potencial para a JCI se tornar mais forte. Especificamente, se o índice conseguir ficar acima do nível 7.040.

“O IHSG irá recuperar e testar novamente a resistência 7.216 se ela se sustentar acima do nível 7.040”, escreveu Ivan em sua pesquisa citada na terça-feira, 7 de janeiro de 2024.

Os pontos de suporte da JCI estão nos níveis 7.040, 6.931 e 6.875. Enquanto isso, os pontos de resistência estão nas zonas 7.216, 7.297 e 7.345.

Com base nos resultados desta análise, Ivan oferece recomendações interessantes de ações para os investidores seguirem. Os possíveis emissores de ações incluem:

PT Aspiration Life Indonesia Tbk (ACES)

As ações da ACES fecharam estáveis ​​no nível 755. Espera-se que as ações da ACES se fortaleçam se conseguirem penetrar no ponto de suporte mais próximo.

Ivan aconselha os investidores a fazerem compras especulativas na faixa de preço de 700-730. O preço-alvo é calculado para atingir o nível 785.

PT Vá para Gojek Tokopedia Tbk (GOTO)

As ações GOTO fecharam de forma brilhante no nível 80. Atualmente, espera-se que o emissor continue se fortalecendo em direção ao nível 90 se o preço ultrapassar 81.

Recomenda-se aos investidores que mantenham ou negociem compras na faixa de preço de 70-75. Ivan prevê que o preço-alvo das ações GOTO subirá para o nível 90.

PT Semen Indonésia (Persero) Tbk (SMGR)

As ações da SMGR fecharam em baixa, em 3.220. Ivan disse que o estoque SMGR tem chance de subir para o nível 3.040 como suporte para o cluster.

Os investidores interessados ​​são aconselhados a fazer uma compra especulativa na faixa de preço entre 3.050 e 3.150. Ivan estima que o preço-alvo das ações SMGR poderá ultrapassar o patamar de 3.520.

PT United Tractors Tbk (UNTR)

 Ilustração de mineração de carvão (fonte da imagem: wallpaperbetter)

As ações da UNTR fecharam na área de 25.400. Espera-se que as ações da UNTR testem o ponto de suporte e tenham a chance de reverter a tendência se permanecerem acima do nível 24.625.

Recomenda-se aos investidores que mantenham ou façam compras especulativas na faixa de 24.700 a 25.000. Iván considera que o preço alvo atingirá o nível de 27.150.