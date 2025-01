A jornada musical de Fery Hudaya, da sombra de seu pai à indústria musical

Jacarta -Lagu O marido teme a esposa que é mais conhecido pela abreviatura Salsichatornou-se um fenômeno entre os amantes da música na Indonésia. Esta canção, criada pelo falecido Dose Hudaya, não é apenas popular entre o público em geral, mas também foi adoptada por um dos grandes grupos de adeptos dos clubes de futebol indonésios como um lema encorajador.

A popularidade dessa música mostra o quanto seu trabalho ainda é amado hoje. Role mais, ok?

Enquanto isso, em 2021, Rizky Febian lançou uma música intitulada envelhecer juntos que logo se tornou viral e ocupou a posição de trending topic no Twitter, e alcançou grande sucesso na plataforma musical Spotify. Essa música é obra de Fery Hudaya, filho do falecido Dose Hudaya, provando que o talento musical está na família.

As duas canções têm semelhanças, não só no que diz respeito ao compositor, mas também na recepção calorosa pelos fãs de música na Indonésia. Fery Hudaya, que agora atua como chefe das gravadoras DH Production e DR2 Music Entertainment, expressou sua felicidade em ver as criações de seu pai e suas próprias recebendo uma resposta extraordinária do público.

“Graças a Deus, as criações do meu falecido pai e as minhas se tornaram virais, muitas pessoas gostaram delas e contribuíram para dar cor à cena musical indonésia. Sinto-me feliz”, disse Fery Hudaya.

A presença destas duas canções posiciona a música como uma forma de expressão cultural dinâmica e que continua a desenvolver-se na Indonésia, enriquecendo os tesouros musicais nacionais e esculpindo memórias nos corações dos ouvintes.