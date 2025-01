A jornada ‘neyyappam’ de Jasmine Aji, com desafios visuais

É uma subida ligeiramente íngreme por uma estrada estreita e mal pavimentada em frente à paragem de autocarro Vichattu Kavala, a mais de 12 quilómetros de Thodupuzha, para chegar à residência de Jasmine e Aji. A casa fica de frente para uma colina verdejante, ligeiramente elevada acima de algumas casas com telhados de tijolo e metal. Na frente há um alpendre coberto de cascalho onde os grãos de ragi são deixados para secar, presos sob uma grelha de metal.

Além do chilrear dos pássaros, o único som que perdura é o pitoresco chiado do óleo quente. A fonte deste som remonta a um pequeno Neyyappam unidade de processamento, Appoos Homemade Foods, perto da casa. Este bolinho doce à base de arroz, preparado com farinha de arroz, açúcar, leite, sêmola e um toque de sementes de cominho, é frito em uma forma de metal com células circulares cheias de óleo de palma, para transformar a massa crua em uma delícia doce e crocante. . Ao contrário do habitual Neyyappams Com raio um pouco maior, os Jasmine têm cerca de dois centímetros de diâmetro.

Ao lado de pilhas de sanduíches que esfriam antes de serem embaladas, uma dúzia de mulheres trabalha, formando duas fileiras. Num extremo da linha, vemos Jasmine Aji, proprietária e diretora da unidade para deficientes visuais, onde estão guardados cerca de 120 quilos de Neyyappams Eles são preparados diariamente.

Foi em 2001 que Jasmine desenvolveu desconforto ocular. Ela e o marido estavam então em Chennai em busca de tratamento para o filho Akhil (carinhosamente chamado de Appoo), que tem paralisia cerebral, um distúrbio neurológico que afeta o movimento, a postura e o equilíbrio.

Jasmine, Aji e seu filho Akhil | Crédito da foto: Arranjo Especial

Jasmine foi diagnosticada com uma doença chamada retinite pigmentosa, que levaria progressivamente à cegueira total na velhice. Esta doença genética afeta a retina, a camada sensível à luz na parte posterior do olho.

No entanto, Jasmine estava esperançosa. “Os médicos me disseram que talvez em cinco anos pudessem encontrar uma cura para isso, com o desenvolvimento da ciência médica.”

Enquanto os tratamentos eram realizados para ela e Akhil, Jasmine visitava regularmente a Basílica de Nossa Senhora da Boa Saúde, Velankanni. Foi um dos padres locais que lhe pediu que começasse algo próprio, para manter a mente longe das doenças que afectavam a sua família.

Depois de um ano e meio em Chennai, a família voltou para Thodupuzha. Após seu retorno, Jasmine fez Neyyappamsum lanche na hora do chá uma noite. “Aji e sua mãe adoraram e eu tive que fazê-los novamente. Mais tarde, ele sugeriu que vendêssemos alguns em nossa loja”, diz Jasmine.

Ele aplicativos Eles vendem como bolos quentes e os clientes voltam para comprar mais. “Não tínhamos planos de continuar. Mas quando as pessoas começaram a perguntar sobre isso, Aji disse que deveríamos estocá-los regularmente. Só tivemos que prepará-los depois de terminarmos as outras tarefas”, acrescenta Jasmine.

O negócio decolou lentamente, sem muito investimento. Eles também expandiram gradualmente sua força de trabalho para atender aos pedidos.

Jasmine ajuda a dividir aplicativos para serem empacotados | Crédito da foto: Nainu Oommen

Infelizmente, embora o seu negócio estivesse indo bem, a saúde de Jasmine foi afetada. Em 2005, ele foi diagnosticado com neuralgia do trigêmeo, que causava fortes dores em um lado do rosto. Este distúrbio crônico causa ataques intensos de dor devido à pressão exercida pelos vasos sanguíneos sobre os nervos. Embora Jasmine tenha tomado medicação por dois anos, ela voltou a cozinhar assim que a dor cedeu. Em 2008, ele perdeu a visão periférica e teve catarata na visão direta. “Os médicos em Chennai sugeriram uma cirurgia para aliviá-lo, mas não ajudou”, diz ele.

Após a operação, ela não estaria mais perto do óleo quente e sua equipe a ajudaria a fritar o óleo. aplicativos. “Aos poucos voltamos a cozinhar três dias por semana. Então produzíamos cerca de 60 quilos por dia”, diz Jasmine.

Em 2009, como parte do festival anual na Igreja St. Mary’s Forane, Bharananganam, os organizadores pediram a Jasmine que fornecesse 1.000 kg de Neyyappams. “Foi desanimador porque tínhamos apenas seis funcionários e utensílios limitados. Alugamos utensílios e contratamos mão de obra extra. Em 10 dias preparamos cerca de 1.400 quilos de Neyyappams que foram entregues a duas igrejas e diversas lojas da região. Esse foi um ponto de viragem”, diz ele.

Em 2010, a Appoos Homemade Foods passou a abastecer regularmente a igreja e abriu uma unidade em um galpão fora de sua residência. Contrataram uma dúzia de trabalhadores, compraram um moinho de pó, uma batedeira, etc. Pedidos também vieram de outras igrejas.

Enquanto isso, a visão de Jasmine estava se deteriorando mais rapidamente do que os médicos previam. “Disseram-me que minha visão só desapareceria aos 60 anos e quando isso começou a acontecer tão cedo, fiquei com raiva”, diz ele. No entanto, Jasmine se preparou para o pior trabalhando na cozinha com os olhos fechados. “Desde cortar legumes até limpar peixes e preparar carnes, comecei a fazer isso de olhos fechados.”

Em 2011, Jasmine perdeu completamente a visão. “Como eu havia me preparado para o mesmo, consegui lidar com isso. Era eu quem ainda misturava os ingredientes da massa. Eu estava trabalhando em todos os lugares, exceto perto do calor. Eu poderia bater e dizer se o aplicativos eles foram cozidos, eram do tamanho certo, etc. Um Neyyappam pesa oito gramas; Eu podia sentir pelo toque”, diz ele.

Para 2013-14, a empresa adquiriu máquinas de embalagem automática, torradeiras e um gerador e contratou mais funcionários temporariamente. Eles prepararam quase 7.000 quilos de Neyyappams durante o festival na igreja Bharananganam. Num dia desses chegaram a preparar 720 quilos, diz Jasmine.

Após a pandemia, eles também passaram a vender farinha de arroz, farinha de trigo, farinha de ragi, pódios avalosu (tradicional salgadinho em pó feito com farinha de arroz torrada e coco ralado), variedades de puttu podi etc.

“Eu queria uma unidade, só isso. Agora, tanto a minha família como as pessoas à minha volta têm uma fonte de rendimento”, diz Jasmine. Ela cuida das contas enquanto Aji a ajuda com entregas e máquinas.

Jasmine também dá aulas de motivação. “Nossa vida deve inspirar outras pessoas. As mulheres deveriam perceber que mesmo ficando em casa, elas podem fazer coisas. Se alguém como eu pode fazer isso, outros também podem”, diz ele. “Começamos com dois quilos de arroz cru e agora chegamos a 250 quilos”.

O empresário diz: “Meu filho tem 26 anos, mas ainda temos que cuidar dele. Ele precisa ser trocado e alimentado. Embora existam vários desafios, não deixo que eles me desanimem. “Devemos encontrar o que há de positivo em nossas vidas e seguir em frente.”