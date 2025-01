A jovem que tentou acabar com sua vida morre no hospital

Uma mulher de 21 anos, que supostamente tentou tirar sua vida em 15 de janeiro deste ano, morreu em um hospital na quarta -feira, 22 de janeiro.

Usha, um morador da vila de Singatagere-host em Hassan Taluk, estava apaixonada por Broadja Kaval, de Hassan Taluk, nos últimos seis anos. Ele supostamente pegou dinheiro e jóias depois de garantir que ele se casaria com ela. No entanto, Loj se recusou a se casar com ela, deixando -a perturbada.

Ele tentou terminar sua vida em sua casa em Hassan.

Seus parentes entraram nela em um hospital. Ela sucumbiu em 22 de janeiro. Sua mãe, Rathnamma, apresentou uma queixa à polícia de Hassan, alegando que Manoj e seus pais foram responsáveis ​​pela morte de Usha.

(Aqueles em perigo e que enfrentam tendências suicidas podem chamar a linha de ajuda de saúde mental de Nimhans no número 080-46110007, para a ajuda da Aid Manas em 14416 e a linha de ajuda do Sahai em 080-254977777777777)