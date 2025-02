A justiça e a reciprocidade dos votos de Trump “durante a visita de Modi no meio das tarifas.

O presidente Donald Trump, à direita, sacode a mão do primeiro -ministro da Índia, Narendra Modi, no final de uma conferência de imprensa na sala leste da Casa Branca, quinta -feira, 13 de fevereiro de 2025, em Washington. | Crédito da foto: AP

O presidente Donald Trump se reuniu na quinta -feira com o primeiro -ministro indiano Narendra Modi e prometeu trazer “equidade e reciprocidade” ao relacionamento econômico de seus países, o que disse que implicaria reduzir os déficits comerciais dos Estados Unidos e provavelmente aumentar as tarifas.

Como ele fez em reuniões recentes com outros líderes estrangeiros, Trump disse que queria garantir que os Estados Unidos apagassem déficits comerciais mundiais. Ele disse que os Estados Unidos e a Índia começariam as negociações para aumentar o comércio nas próximas semanas, mas também disse que mais tarifas americanas sobre bens indianos poderiam vir de seu governo.

“Independentemente do que a Índia cobre, nós os acusamos”, disse Trump em uma conferência de imprensa conjunta. “Então, francamente, não nos importamos tanto com o que eles cobram”

Ele acrescentou: “Realmente, queremos um certo campo de jogo de nível”.

Como ele fez no passado, Modi produziu Alabado para Trump, dizendo que ele está determinado a “tornar a Índia grande novamente” ou “migalha”. Essa é uma peça na frase e o movimento “maga” ou “Make America Great Anop Again”.

Trump também disse que retornaria a um dos conspiradores dos ataques de Mumbai em 2008, parecia estar se referindo a Tahawwur Hussain Rana, que foi condenado em 2011 nos Estados Unidos por consignar um ataque contra um jornal dinamarquês.

“Ele retornará à Índia para enfrentar a justiça”, disse Trump, depois acrescentou que “nós a devolvemos à Índia imediatamente”.

Trump disse que mais extradições podem vir.

Trump também disse que os Estados Unidos em breve aumentariam as vendas militares na Índia por “muitos milhões de dólares”, correndo o caminho para fornecer à Índia a aeronave de combate Signsic F-35, algo que o país procurou há muito tempo.

Os Estados Unidos e a Índia têm um déficit comercial de US $ 50 bilhões a favor da Índia. O comércio e os serviços da Indo-ee. UU.

Antes da conferência de imprensa, Trump e Modi cumprimentaram cada um com um abraço no lobby da asa e depois se conheceram no Salão Oval. O presidente chamou Modi de “grande amigo”, apesar de assinar uma ordem para aumentar a tarifa da Índia.

Modi está procurando evitar as taxas dos EUA e melhorar as relações com Washington e o Ocidente em geral, que foram congeladas recentemente depois que Modi se recusou a condenar a Rússia por sua guerra contra a Ucrânia.

“O mundo pensou que a Índia é de alguma forma um país neutro ao longo deste processo”, disse Modi, elogiando Trump por falar com a Rússia e os líderes da Ucrânia na quarta -feira. “Mas isso não é verdade. A Índia tem um lado, e esse lado é paz.

Trump, um republicano, anteriormente impôs tarifas à China e diz que eles virão mais contra a União Europeia, enquanto ameaçavam de maneira semelhante contra o Canadá e México e expandirão tarifas sobre aço e alumínio que inicialmente impostos durante seu primeiro mandato.

A Casa Branca insiste que, ao assinar a rodada de quinta -feira do que Trump chamou de tarifas “recíprocas” americanos, diretamente ou em forma. preços mais altos.

No entanto, mesmo antes de assinar a nova rodada de tarifas recíprocas, Trump se opôs a tarifas indianas. Ele chamou repetidamente o país de Modi como um “rei tarifário”. Na Casa Branca, Modi descreveu as tarifas existentes da Índia “injustas e muito fortes”.

Mesmo antes da chegada de Modi, Nova Délhi mostrou vontade de comprar mais petróleo americano e reduzir suas próprias tarifas nos produtos dos EUA, mesmo em algumas motocicletas da Harley-Davidson, de 50% para 40%, os movimentos que eles tomaram antes de chegarem a Washington de Modi.

Além disso, a Índia em 2023 retirou as taxas de retaliação em amêndoas, maçãs, grão de bico, lentilhas e nozes dos EUA.

Trump denunciou os déficits comerciais dos EUA em todo o mundo e disse que trabalhará para encolhê -los, mesmo durante suas reuniões na Casa Branca na semana passada com o primeiro -ministro japonês Shigeru Ishiba.

Modi é o quarto líder estrangeiro em visitar Trump desde sua inauguração no mês passado, depois do primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu, Isthiba, do Japão, e do rei da Jordânia Abdullah II.

Antes de se encontrar com Trump, Modi sentou -se com o consultor de segurança nacional Mike Waltz. Ele também se encontrou com o fundador da Multimillionaire SpaceX e o oficial sênior do governo Trump Elon Musk.

Enquanto assinava a ordem tarifária no Salão Oval, Trump foi perguntado se Musk conversou com Modi como trabalhador do governo ou magnata tecnológica, em meio às preocupações de que a reunião estivesse relacionada aos negócios do bilionário.

“A Índia é um lugar muito difícil para fazer negócios devido a taxas. Eles têm as tarifas mais altas, quase no mundo, e é um lugar difícil de fazer negócios “, disse Trump”. Não, eu imagino que isso era possivelmente conhecido porque, você sabe, uma empresa está dirigindo.

Modi e Trump provavelmente também usarão suas próximas discussões para falar sobre imigração. Lá, o primeiro -ministro pode salientar que a Índia aceitou o retorno de 104 migrantes trazidos para um avião militar americano, o primeiro voo desse tipo para o país como parte da repressão da administração de Trump sobre imigração e a fronteira entre os estados unidos e México.

Enquanto isso, para o governo Trump, a Índia é vista como essencial para a estratégia dos Estados Unidos conter a China no Indo-Pacífico. O país de Modi está organizando uma cúpula de um grupo de países conhecidos como Quad, composto pelos Estados Unidos, Índia, Japão e Austrália, no final deste ano.