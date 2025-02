A KSTA lançará ‘Professor Brigada’ para operações de resgate e unidades de dependência

A ‘Brigada de Professores’, ‘, uma equipe de cerca de 2.000 voluntários treinados em operações de resgate e unidades de dependência, será lançada durante a Conferência Estadual da Associação de Professores da Escola Kerala (KSTA) aqui de 14 a 16 de fevereiro.

O Secretário Geral da Ksta, K. Badarunnisa e o presidente D. Sudheesh disseram à mídia aqui na quarta -feira que o primeiro -ministro Pinarayi Vijayan lançaria a brigada no campo de Muthalakkulam em 15 de fevereiro. Os serviços de brigada podem ser usados ​​durante calamidades naturais e outras situações de emergência. Eles também poderiam ser destacados para unidades contra abuso de substâncias em escolas e universidades.

O ativista acadêmico e social Ram Puniyani abriria a conferência no Auditório Samudra na cidade às 10h do dia 14 de fevereiro. O Ministro das Finanças, KN ​​Balagopal MLA, participaria de sessões lá em 15 de fevereiro. Vijayan iria a um evento público no campo de Muthalakkulam às 17h antes disso, uma demonstração seria retirada. No último dia, novos funcionários do estado foram eleitos. O Ministro da Educação Geral, V. Sivankutty e o ministro de Obras Públicas e Turismo, Pa Mohamed Riyas, participariam de várias sessões.