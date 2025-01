“A lei do governador para usar a direção do dia r para encontrar falhas com o governo é condenável”

O ministro do Bem -Estar Adi Dravidar M. Mathiventhan, disse no sábado que a lei do governador RN Ravi para usar a ocasião do dia da República como um escudo político para encontrar fracassos com um governo eleito foi condenável.

Em um comunicado, ele disse que Ravi estava perdendo seu sonho de notícias negativas sobre ele, incluindo sua conduta na assembléia, caso contra sua operação na Suprema Corte, e o DMK e seus aliados boicotando a recepção ‘em casa’.

Ele disseminou uma falsa propaganda contra o governo da DMK em seu discurso do Dia da República, disse Mathiventhan.

Tamil Nadu ocupa o terceiro lugar no Índice de Metas de Desenvolvimento Sustentável, publicado por Niti Aayog e é o favorito na maioria dos indicadores. É classificado pela primeira vez na erradicação da pobreza, disse o ministro. “O governador perdeu a confiança em Niti Aayog, que foi criado pelo governo do primeiro -ministro Narendra Modi?” O Sr. Mathiventhan perguntou.

‘Comentário contraditório’

Ele disse que há alguns dias atrás, Ravi declarou que Tamil Nadu era o lugar mais seguro para as mulheres. “Agora, ele está fazendo declarações e comentários contraditórios sobre a ameaça de drogas ilícitas e redes terroristas …”, disse ele, acrescentando que Raj Bhavan não era uma área de luta livre para participar de um discurso divisivo e lutar com o governo do estado .

Ele também disse que o governador estava causando um obstáculo ao nomear vice -reitores para universidades estaduais.

O Sr. Mathiventhan disse que Ravi está do lado daqueles que procuram destruir o crescimento do estado.

O governador não é concordado com os projetos de lei aprovados pela Assembléia Legislativa e não respeita o hino do estado, disse ele.

O primeiro -ministro de Tamil Nadu, MK Stalin, declarou muitas vezes que pediu ao Centro que não substituísse Ravi como governador, já que ele ajudou o DMK a crescer ainda mais no estado. Ravi está zangado com isso e se reflete em seu discurso do dia da República, disse ele.

Deixe o governador falar o que ele quer. Será favorável ao governo do estado e ao DMK, disse Mathiventhan.

‘Afréta nos diretamente’

Se Ravi quiser participar da política, deixe -o desistir do cargo do governador e enfrentar a arena política, disse ele, acrescentando: “Peço ao governador que não use a Assembléia e o dia da República para interpretar a política e o insulto A grandeza de Tamil Nadu ”, acrescentou o Sr. Mathiventhan.