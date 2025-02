A lei infantil da interface do usuário foi lançada para a equipe do Ministro da Defesa de Sjafrie, aparentemente a sobrinha geral do TNI de Pabowo em Akmil

VIVA – Ministro da Defesa da Indonésia, tenente -general TNI (aposentado) Sjafrie Sjamseeddin acaba de instalar seis pessoas em particular.

As seis pessoas foram o maior TNI (aposentado) Sudrajat, então tenente -coronel Dedy Corbuzier, tenente Lenis Kogoya, Indra Irawan, Sylvia Efi e outro Kris Wijoyo Soepanji.

“A nomeação do Ministro da Defesa, sua equipe, enfatizou a importância da colaboração de papéis estratégicos na manutenção da soberania”, disse o ministro da Defesa, disse Sjafrie Sjamseeddin em uma transmissão oficial em seu IG, na terça -feira, 11 de fevereiro, 11 de fevereiro 11, 2025.

Agora desses seis funcionários que atraíram a atenção da vida militar era uma questão da figura de Kris Wijoyo Soepanji, que era exatamente esse jovem e qual era sua capacidade no setor de defesa e segurança, por isso acreditava -se que era o especial. Pessoal do Ministério do maior orçamento da Indonésia?

No site oficial da Faculdade de Direito, a interface do usuário foi convocada pelo Viva Military, Kris Wijoyo foi um dos professores permanentes nas áreas dos fundamentos da lei, Faculdade de Direito, Universidade da Indonésia (UI) Depok. Ele também deixou a Faculdade de Direito UI 2009 e recebeu um doutorado no campus do Yellow Jacket.

Na biografia da interface do usuário da Faculdade de Direito, foi declarado, além de ser professor, ele havia trabalhado como oficial jurídico nos ativos de não produção de Pt. O trem (Persero) também se tornou supervisor sênior da Wilmar International. E não há experiência no campo militar escrito lá, de acordo com as habilidades necessárias no Ministério da Defesa.

Kris nasceu em 1987, o irmão mais novo de Wanda Widiati Soepanji. Ambos são filhos de Budi e as filhas Suilo Soepondji, ex -governador de Lemhanas, que ganhou a estrela da estrela Mahaputra do presidente indonésio de 2014.

E acontece que Kris é descendente dos filhos de Kolong, seu avô é um TNI oficial do Exército, seu nome é um general da brigada (aposentado) Dr. Soepanji. Inesperadamente, ele também era sobrinho do maior general (ret.) Hendardji Soepanji ex -comandante do Centro de Polícia Militar do Exército (Danpuspomad).

O próprio Gen. (Ret.) Hendardji Soepanji é amigo do presidente da República da Indonésia, Pabowo Subianto e, é claro, os amigos do Ministro da Defesa Sjafrie SJamSeeddin também, porque ambos se formam no Akmil de 1974. O Sr. Hendardji Soepanji estava em Kostrad e Pak Prabowo.

Embora não tenha um básico militar, quem sabe que Kris pode dar uma grande contribuição ao progresso da defesa do país. Eu espero que …

