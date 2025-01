A lendária obra de Ismail Marzuki ganha vida em um musical espetacular "Mar"

Jacarta – “Mar” é um musical comovente e poderoso que conta a história de amor, sacrifício e resiliência entrelaçados num dos momentos históricos mais marcantes da Indonésia. Através das memórias da vida de Nin, o público regressa à sua juventude, onde se desenvolve um romance inesquecível entre Mar, uma soldado corajosa e leal, e Aryati, uma enfermeira amorosa e determinada. Tendo como pano de fundo a luta da nação para manter a independência e a tragédia de Bandung Lautan Api, o seu amor é testado pela realidade da guerra e do dever inabalável.

Esta história não apenas celebra o relacionamento deles, mas também destaca o espírito eterno das pessoas que sacrificaram tudo pela liberdade. Este musical é uma homenagem às obras icônicas de Ismail Marzuki, trazidas à vida com arranjos musicais ousados ​​e inspirados. Sob a direção de Dian HP, que atua como diretor musical, compositor, arranjador vocal e roteirista, as composições atemporais de Marzuki são reinterpretadas com uma influência jazzística viva e dinâmica, reminiscente da era Glen Miller, capturando assim perfeitamente o espírito de Bandung Lautan. Foi uma API.



A performance musical “Sea” apresentada pela 13ª produção do ArtSwara será apresentada de 26 a 28 de fevereiro de 2025 no Ciputra Artpreneur, Ciputra World Jakarta. Vários atores musicais conhecidos aparecerão em “Mar”, incluindo Gabriel Harvianto, que interpreta Mar, e Galabby Thahira como Aryati, bem como vários atores e atrizes coadjuvantes, incluindo; Taufan Purbo Kusumo, Ni Made Ayu Vania Aurellia, Bima Zeno Pooroe e Witrie.

A abordagem artística na performance “Mar” é concebida de forma a criar uma experiência surreal e imersiva, permitindo ao público interagir com a música de Marzuki de uma forma teatral inovadora e emocional. Esta história é enriquecida pela ideia original de Maera Panigoro e é escrita por Titien Watimena e dirigida por Wawan Sofwan, fazendo de “Mar” uma poderosa celebração da herança cultural e histórica da Indonésia.

A produtora executiva da ArtSwara, Maera Panigoro, disse: “ArtSwara apresenta ‘Mar’ não apenas como uma homenagem ao gênio Ismail Marzuki, mas também como uma exploração revolucionária no mundo do teatro musical. Ao reintroduzir as obras de Marzuki através de uma narrativa nova, fresca e inovadora, este a produção garante que seu legado permaneça relevante para um público mais amplo. Mais do que apenas uma performance, “Mar” é um convite para testemunhar a beleza do amor, o poder do sacrifício e do impacto. música duradoura que une gerações.”



Por sua vez, a produtora de “Mar”, Narindra Kukila, explicou que uma performance musical é uma forma de arte performativa que combina elementos de música, representação e dança para transmitir uma determinada história ou tema. Neste contexto, as apresentações musicais envolvem frequentemente cantores e dançarinos que colaboram para criar uma experiência divertida e emocional para o público. As apresentações musicais são apresentadas em diversos formatos, como o Drama Musical que combina elementos do teatro com a música e a dança, normalmente com um enredo forte, como é o caso de “Mar”, que será apresentado no próximo mês de Fevereiro.

“A performance musical é uma forma de arte rica em expressão, combinando vários elementos para criar uma experiência imersiva para o público. Através de uma combinação de música, atuação e dança, ArtSwara tenta apresentar performances que não sejam apenas divertidas, mas que também possam transmitir mensagens emocionais e sociais relevantes. “Esta produção dá vida ao legado de Marzuki, permitindo que seu trabalho viva e se conecte com o público de uma forma comovente e atemporal”, concluiu Narindra Kukila. Os ingressos para a apresentação de “Mar” podem ser adquiridos através do site artswara.co.id.