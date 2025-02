A liga de futebol feminino atinge um acordo de US $ 5 milhões com jogadores agredidos

A liga de futebol feminino atinge um acordo de US $ 5...

Os jogadores da Liga Nacional de Futebol Feminino (NWSL) que informaram sobre treinadores e funcionários têm direito a um fundo de US $ 5 milhões após um acordo na quarta -feira com a organização após anos de abuso.

“Por muito tempo, mulheres que trabalham e talentosas da Liga Nacional de Futebol Feminina foram forçadas a suportar uma cultura inaceitável de abuso, assédio e represálias”, disse o procurador -geral de Nova York, Letitia James, em comunicado publicado pelo The the Associação de Jogadores da NWSL.

“Este contrato envia uma mensagem clara de que essa má conduta não será tolerada e garante que os jogadores recebam compensação e proteções que merecem”.

Acusações de má conduta contra treinadores e funcionários da NWSL veio à luz em 2021. No meio do escândalo, vários jogadores de futebol proeminentes criticaram a liga e exigiram investigação independente sobre as acusações.

Nova York, Illinois e Washington, DC abriram investigações que determinaram que a liga não protegia seus jogadores.

Os fundos irão para os jogadores que sofreram abuso, e a liga deve manter as salvaguardas estabelecidas após investigações que encontraram má conduta generalizada entre várias equipes, De acordo com a Associated Press.

O acordo também fornece aos promotores gerais, Brian L. Schwalb, de Washington, DC, Letitia James de Nova York e Kwame Raoul de Illinois, a capacidade de supervisionar as mudanças feitas e multar a liga se ele não puder defender essas mudanças.

“Ainda somos gratos às muitas pessoas corajosas que se apresentaram a compartilhar suas experiências, o que relatou nossa abordagem de reforma sistêmica”, disse o comissário da NWSL Jessica Berman em comunicado.

Ela disse que a organização faria o trabalho necessário para obter a “confiança” dos futuros atletas.

Fonte