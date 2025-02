A liga insiste em sucular: “Existe a luz verde de Giorgetti”

“A proposta foi vista e continua: 120 parcelas mensais. E o ministro Giorgetti disse que o apoiou e que eles estavam estudando (com o resto do governo, nota do editor) e que isso pode ser continuado ”. A liga Alberto Gumerioli, presidente da Comissão da Câmara de Produção, fala de forças fiscais embaralhadas no Conselho Federal da Liga, que ocorre no Montecitorio e também participa do Ministro da Economia Giorgetti.

“Não estou negando”, diz Giorgetti no final dos conselhos federais da liga para aqueles que perguntam se ele concorda com a proposta de seu partido de eliminar as pastas.

Agência ANSA Agência ANSA Congresso da liga para adiar em abril – Notícias – ANSA.IT A hipótese é que ela segura sua Páscoa em Roma (ANSA)

Reprodução reservada © Copyright ANSA