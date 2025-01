A limpeza deve se tornar um modo de vida: MP Pawan Kalyan

O vice-ministro-chefe Pawan Kalyan enfatizou a importância de tornar a limpeza uma parte da vida das pessoas enquanto participava do programa ‘Swachh Andhra – Swachh Divas’ na aldeia de Namburu, no distrito de Guntur, no sábado (18 de janeiro). O evento, realizado por iniciativa do Departamento de Panchayat Raj, também contou com a presença do Ministro de Suprimentos Civis, Nadendla Manohar, Ponnur MLA Dhulipalla Narendra e outros funcionários.

Falando no evento, o Sr. Pawan Kalyan destacou que a limpeza era uma responsabilidade coletiva e não se limitava apenas aos profissionais de saúde ou aos voluntários do CLAP (Clean Andhra Pradesh). “A limpeza é um reflexo dos nossos pensamentos e deve fazer parte do nosso dia a dia. Uma sociedade sem lixo começa em casa”, observou.

Durante o programa, o vice-CM inspecionou os sistemas de gestão de resíduos, interagiu com o pessoal de saneamento e plantou mudas para promover iniciativas verdes e, num esforço para promover uma participação mais ampla e mais ativa na campanha de limpeza, conduziu um trator de lixo.

O Sr. Pawan Kalyan delineou planos para a gestão sustentável de resíduos, incluindo a separação dos resíduos na sua origem e a sua conversão em riqueza através da reciclagem e da compostagem. Ele instou os órgãos locais a adotarem abordagens sistemáticas, como a vermicompostagem e a geração de energia a partir de resíduos, para reduzir o lixo.

O programa visa organizar “Swachh Andhra – Swachh Divas” no terceiro sábado de cada mês de acordo com as diretrizes do Ministro-Chefe Nara Chandrababu Naidu. Pawan Kalyan pediu aos representantes públicos e funcionários que tomassem a iniciativa e envolvessem ativamente os cidadãos.

Ele também abordou preocupações sobre a gestão de biorresíduos, especialmente de hospitais, e enfatizou a necessidade de controle da poluição e medidas de segurança sanitária. Prometendo melhorias salariais para os trabalhadores do CLAP, garantiu que o assunto seria levado ao conhecimento do Conselho de Ministros.

Reconhecendo as contribuições do pessoal de saneamento, o Sr. Pawan Kalyan homenageou 35 trabalhadores pelo seu serviço exemplar durante as recentes cheias de Vijayawada, considerando os seus esforços inestimáveis.

Altos funcionários, incluindo o secretário principal do Panchayat Raj, Shashibhushan Kumar, o diretor do Panchayat Raj, Krishna Teja Mylavarapu, e o coletor do distrito de Guntur, S. Nagalakshmi, estiveram presentes.