A luta de Kiky Saputri para engravidar do primeiro filho, ela não consegue beber água e come carne

Jacarta – Kiky Saputri e seu marido, M Khairi, aguardam atualmente o nascimento do primeiro filho. Sabe-se agora que Kiky está grávida e está grávida de 6,5 meses.

Quando ela estrelou o conteúdo do podcast do YouTube, HAS Creative, Kiky se abriu sobre como se sentiu nos primeiros três meses de gravidez. A mulher nascida em Garut admitiu que durante algum tempo não conseguiu beber água, sentiu náuseas e vomitou se bebesse. Em vez disso, Kiky acabou bebendo apenas bebidas doces. Role para ver a história completa, vamos lá!

“Não posso beber água, só posso beber bebidas doces. Então é só chá gelado doce assim”, disse Kiky, citada na quarta-feira, 8 de janeiro de 2025.

“Depois de quatro meses, o médico disse: ‘Experimente água’. Não (vômito), graças a Deus. Agora acabou o período de vômito”, acrescentou.

 Kiky Saputri com seu marido, Muhammad Khairi

Além da água, Kiky também admitiu que não conseguiu comer carne durante os primeiros três meses de gravidez. Naquela época, Kiky comia peixe como substituto da carne.

“Nos primeiros três meses, não gostei nada de comer carne. Se eu visse que carne era algo para comer, era uma delícia”, disse ele.

“Então naquela época eu comia proteína de peixe. Agora (com 6,5 meses de gravidez) terminei, graças a Deus, estou fisgada”, acrescentou ela.

Quanto aos desejos por comida, disse Kiky, não quero nada de estranho. Ele anseia apenas por dois tipos de comida, nomeadamente cilok e rambutan.

“Não há nada de estranho no resto da comida, só me apetece o cilok e o rambutan”, concluiu.

Para informação, Kiky Saputri casou-se com Muhammad Khairi no sábado, 28 de janeiro de 2023. O casamento ocorreu na área de Dharmawangsa, no sul de Jacarta. Khairi propôs a Kiky um dote na forma de 28 gramas de metais preciosos, 1 dólar americano e IDR 2.023 em dinheiro.