A luta pelo poder no BJP sugere que o CMS mudará em Delhi como a última vez: Yadav

O chefe de administração do Congresso de Délhi, Yadav, atacou o partido Bharatiya Janata (BJP) na sexta -feira, que conquistou 48 dos 70 assentos na Assembléia de Délhi, por não declarar o nome do ministro principal, mesmo quase uma semana após as eleições . O “atraso”, disse ele, aponta uma “luta pelo poder” dentro do BJP e não é um bom presságio para a capital nacional.

“Quando o BJP chegou ao poder em Delhi pela primeira vez (em 1993) há quase 32 anos, a cidade viu três CMs (Madan Lal Khurana, Sahib Singh Verma e Sushma Swaraj) durante o topo de cinco anos. Um cenário semelhante também está se formando desta vez, pois é relatado que quase 10 mLA do BJP apostaram suas reivindicações para a posição superior ”, disse o líder do Congresso.

‘Quem é o lop?’

Yadav também atacou o partido Aam Aadmi (AAP), que conquistou 22 assentos, por não declarar o nome do líder da oposição (LOP) na assembléia e culpou o atraso a uma “luta interna” semelhante.

“A AAP também está testemunhando uma batalha pelo poder, com (CM) Atishi competindo pela posição cobiçada (do LOP) com o objetivo de as declarações de líderes superiores, como (ex -ministro e membro fundador da AAP) Gopal Rai, como como Como (chefe -chefe do partido ((chefe do partido Arvind) Kejriwal prefere apenas uma boneca lop para que ele possa executar o programa por trás da cena ”, disse ele.

Ao pedir a formação do governo de Délhi o mais rápido possível, o líder do Congresso disse que o BJP deve cumprir todas as suas promessas eleitorais na primeira reunião do gabinete, como prometido. “O povo de Délhi escolheu o BJP para poder se alimentar com uma maioria esmagadora, esperando uma boa governança e aguardando o governo do” mecanismo duplo “para corrigir os problemas da capital, deixada sem abordar o governo de Kejriwal por mais de dez anos” , disse.

Yadav acrescentou que problemas como poluição do ar e da água, estradas quebradas, energia infectada e faturas de água, infraestrutura cívica arruinada e crise de saneamento devem ser abordadas por um CM competente e poderoso que pode começar a trabalhar imediatamente sem ser demolido por outras pessoas.

O Congresso não conquistou nenhum assento na Assembléia de Délhi para a terceira pesquisa sucessiva da Assembléia. Ele foi o último em poder na capital de 1998 a 2013 e tentou emergir como um participante importante na capital nacional nas eleições deste ano.