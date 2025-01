A má manutenção dos parques corporativos dizem respeito aos residentes de Coimbatore

Um parque da Corporação Coimbatore com vegetação coberta de ervas daninhas. | Crédito da foto: S. Shiva Saravanan

Os moradores que moram perto dos parques em Coimbatore expressaram sua insatisfação com a falta de manutenção, afirmando que muitos parques foram negligenciados e cobertos de vegetação.

De acordo com dados da Coimbatore Corporation, a cidade possui 76 parques na zona sul, 92 no oeste, 88 na zona norte, 77 no leste e 61 zona na área central.

R. Sailvaraj, morador de Ramanathapuram, disse: “Os parques estabelecidos pela corporação não receberam manutenção há muito tempo. Esses parques, que antes eram usados ​​ativamente pelo público, agora são invadidos com vegetação. Apesar de ter levantado preocupações, as autoridades não adotaram nenhuma medida.

Ecoando sentimentos semelhantes, R. Arumugam de Meena Estate disse: “A maioria dos parques permanece abandonada e suja. Durante a estação chuvosa, a população de mosquitos na área aumentou significativamente, tornando -a insuportável mesmo com redes de mosquitos. A limpeza periódica dos parques é essencial para impedir a reprodução de mosquitos e controlar a disseminação de infecções como a dengue. As equipes de jogo também devem ser reparadas para que os parques sejam utilizados para crianças.

Um funcionário de engenharia da corporação disse que as ofertas para a manutenção do parque seriam lançadas após uma semana e que novos contratados seriam atribuídos. O funcionário reconheceu que a falta de manutenção se deveu à ausência de propostas desde os anos pandêmicos e acrescentou que alguns contratados não haviam mantido os parques.

O funcionário da saúde da cidade, A. Mohan, disse que o número diário de casos de dengue diminuiu nas últimas semanas. “Durante novembro e dezembro, registramos entre 10 e 15 casos de dengue diariamente, mas agora esses números diminuíram. As operações de nebulização são realizadas regularmente em todos os distritos para resolver problemas relacionados a mosquitos ”, afirmou.