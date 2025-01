A mãe de Austin Tice retorna à Síria, diz que autoridades de Trump ‘já entraram em contato’

A mãe do jornalista americano Austin Tice diz que tem estado em contacto com novos funcionários da administração Trump para localizar o seu filho, que está desaparecido na Síria desde 2012.

“Espero sinceramente que a administração Trump se comprometa sinceramente a trabalhar diligentemente para trazer Austin para casa”, disse Debra Tice durante uma conferência de imprensa na segunda-feira em Damasco. de acordo com a NBC News. “Seu pessoal já me contatou. “Não experimentei isso nos últimos quatro anos.”

Funcionários da administração Biden disseram no final do ano passado que Tice, um jornalista freelancer que desapareceu perto de Damasco em Agosto de 2012, está vivo, embora os funcionários não tenham apresentado qualquer prova directa para apoiar essa afirmação.

A mãe de Tice também não apresentou novas evidências sobre a localização ou o bem-estar de seu filho, observou a NBC News.

Debra Tice já havia dito ao canal que havia recebido um relatório de inteligência sugerindo que seu filho estava vivo.

O FBI manteve uma recompensa de 1 milhão de dólares por informações relacionadas com a “localização segura, recuperação e regresso” do antigo fuzileiro naval dos EUA que fazia reportagens sobre a guerra civil na Síria quando desapareceu.

Durante sua visita à Síria, que ocorreu no momento da posse do presidente Trump em Washington, Tice se encontrou com Ahmed al-Sharaa, o chefe da facção rebelde que encerrou o reinado do ditador Bashar al-Assad e agora o governante de parte do país.

“Durante a minha estadia em Damasco, tive o privilégio de me reunir com os novos líderes da Síria. “Foi maravilhoso saber que eles estão dedicados e determinados a trazer meu filho para casa”, ela teria dito.

“Ele veio aqui como jornalista para contar a história do povo sírio ao mundo e, no processo, apaixonou-se por este belo país”, acrescentou.

Fonte