A magia de Irwansyah foi comprovada, a rainha do badminton mais rica do mundo, parabéns por terminar muito atrás no Indian Open 2025

VIVA – A ex-técnica de simples do PBSI Pelatnas, Irwansyah, finalmente fez sua estreia como líder da campeã indiana de simples feminino, Pusarla Venkata Sindhu.

A magia dos ex-técnicos Jonatan Christie e Anthony Ginting teve efeito imediato quando levaram Pusarla Venkata Sindhu às oitavas de final do Aberto da Índia de 2025.

O campeão mundial de 2019 enfrenta Sung Shuo Yun, de Taiwan, no Complexo Esportivo Indira Gandhi, em Nova Delhi, Índia, na terça-feira, 14 de janeiro de 2024.

No primeiro jogo, Shindu não encontrou resistência significativa de seu oponente. Eles conseguiram vencer com um placar de 21-14.

No entanto, o segundo jogo foi difícil para a rainha do badminton mais rica do mundo. Ele deu muitos retornos que na verdade se tornaram um alvo fácil para Sung até ficar atrás de 4-11.

Nesta posição de intervalo, o papel de Irwansyah como o novo técnico individual feminino da Índia começou a surgir.

Pusarla tentou ouvir os conselhos dados. A medalhista de prata olímpica Rio 2016 levantou-se lentamente e finalmente terminou a partida com uma vitória dramática por 22-20.

“O treinador pediu-me para relaxar e ser paciente e continuar a lutar por cada ponto”, disse Pusarla, citado por Bolasport do Indian Express.

“Este é o meu primeiro jogo em um mês, então eles me pediram para jogar com simplicidade e ser paciente primeiro”, disse o jogador que terminou seu único ano em dezembro passado”, disse ele.

Irwansyah foi o técnico principal de individual masculino de longa data da seleção da Indonésia. Ele é creditado pelo ressurgimento do ex-campeão asiático Anthony Sinisuka Ginting e do atual campeão da Inglaterra, Jonatan Christie.

Seu contrato com a Associação Indonésia de Badminton (PBSI) terminou em dezembro e os dois se separaram.

Durante seus oito anos no treinamento nacional do PBSI, Irwansyah alcançou várias conquistas brilhantes no setor individual masculino. Uma delas é fazer história no All England 2024 ao apresentar a final da Indonésia no individual masculino após 30 anos.

Além disso, Irwansyah também guiou Anthony Sinisuka Ginting e Jonatan Christie aos campeões asiáticos consecutivos em 2023-2024. Em seguida, o campeonato individual masculino fez história no Campeonato Mundial Júnior ao entregar Alwi Farhan como campeão.

Enquanto isso, na categoria por equipes, ele liderou a seleção masculina da Indonésia na conquista da Thomas Cup 2020. Além de Irwansyah, vários treinadores do PBSI no período anterior também confirmaram que deixarão Cipayung.

Eles são Herry IP e Aryono Miranat, que já jogaram em dupla nas duplas masculinas do PBSI. Por outro lado, o PP PBSI ainda não fez anúncio oficial sobre a classificação de treinadores para 2025.