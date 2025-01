A maior prioridade é o bem -estar das mulheres, diz Eluru Vetri Selvi Collector. k

Vetri Selvi Collector. K. Na posição organizada pelo Departamento de Pesca nas comemorações do Dia da República em Eluru no domingo. | Crédito da foto: acordo especial

Vetri Selvi Collector. K. disse que está sendo dada prioridade ao desenvolvimento e uso de mulheres no distrito e 29.156 grupos de auto -help (GAA) receberam empréstimos por uma soma de 1.828 milhões de rúpias.

O colecionador, juntamente com SP K. Pratap Shiva Kishore e o colecionador P. Dhatri Reddy participaram das comemorações do Dia da República no domingo.

Na ocasião, a sra. Vetri Selvi disse que mais de 3 lakh de casas estavam sendo construídas no distrito a um custo de 1.868 milhões de rúpias dentro da estrutura da NTR Gruha Nirmana Padhakam.

O colecionador disse que cerca de 17.000 mulheres grávidas e 97.000 crianças receberam uma dieta nutritiva a um custo de 15 milhões de rúpias. Até 1.587 casos foram registrados sob a lei da proteção das mulheres contra a violência doméstica, 200 foram resolvidos por meio de conselhos e 1.888 casos chegaram aos tribunais.

O governo forneceu refeições de qualidade para 15.132 crianças do distrito a um custo estimado de cerca de 44 milhões de rúpias nas escolas dentro do programa de refeições ao meio -dia de Srimathi Dokka Sitamma.

O colecionador agradeceu ao Sr. Pratap Shiva Kishore e outros policiais por realizarem programas de conscientização sobre segurança de mulheres e meninas. A Sra. Vetri Selvi agradeceu ao SP por lançar ‘Abhay Rakshak Dalams’ pelas mulheres do distrito.

O Inspetor Geral de Polícia de Eluru (IGP), GVG Ashok Kumar, implantou a bandeira nacional e participou das celebrações do Dia da República.

O colecionador e a SP distribuíram certificados de reconhecimento aos funcionários que prestaram um serviço extraordinário. Posteriormente, as imagens estabelecidas por vários departamentos cativaram os participantes das celebrações.

Durante as celebrações do Dia da República, foram destacados os programas culturais dos estudantes de várias organizações educacionais.