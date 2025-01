A maioria dos ataques a humanos por leopardos não predadores resultou em ferimentos leves: estudo

Um novo estudo sobre o conflito entre humanos e leopardos em Himachal Pradesh revelou que a maioria dos ataques a humanos não foram predatórios e resultaram em ferimentos leves.

O estudo intitulado “Mapeando as vias de risco dos ataques de leopardos às pessoas: uma abordagem de árvore de decisão” e realizado ao longo de um período de 11 anos descobriu que a maioria dos ataques a humanos (74%) não foram predatórios e causaram ferimentos leves.

A investigação documentou 344 ataques de leopardos a pessoas, fornecendo uma análise detalhada dos factores que influenciam a gravidade dos ferimentos humanos e as percepções da comunidade.

Além disso, revelou que os ataques predatórios eram raros (7%), em adolescentes menores de 15 anos, que apresentavam maior risco de desfechos graves (morte) devido ao seu tamanho (aproximadamente 30 kg), e tinham quase 88% mais probabilidade de sofrer ataques predatórios. lesões fatais ou graves em comparação com adultos.

O estudo foi liderado por Shweta Shivakumar como parte de sua pesquisa de doutorado no Centro de Estudos da Vida Selvagem e na Academia Manipal de Educação Superior.

“Além das lesões físicas, mais da metade dos entrevistados destacaram importantes

impactos intangíveis, incluindo medo, ansiedade e mudanças comportamentais. Estes efeitos perturbaram as rotinas diárias, com muitas pessoas evitando atividades ao ar livre, como a agricultura ou enviar as crianças à escola, devido aos riscos percebidos de ataques de leopardos”, revelou ainda o estudo.

Outro destaque do estudo constatou que a maioria dos ataques de leopardos ocorreu à noite e durante atividades rotineiras, afetando desproporcionalmente pessoas de baixa renda que representaram 66% das vítimas devido à sua maior exposição durante as atividades de subsistência ao ar livre.

“Este estudo detectou que a maioria dos ataques de leopardos a pessoas

Eles não eram predadores e causaram ferimentos leves. Infelizmente, os ataques ocorreram em 60% das vezes contra famílias de estratos económicos mais baixos que passam grande parte do seu tempo ao ar livre para se sustentarem (recolhendo erva forrageira, pastoreando o gado, recolhendo lenha, caminhando até aos centros urbanos). O potencial de recuperação financeira para estas famílias também é limitado. Há espaço para fornecer melhor apoio às famílias que enfrentam conflitos neste cenário”, disse a Sra. Shweta.