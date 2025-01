A maioria dos políticos sul -africanos foi descoberta em x

O estudo enfatizou o impacto digital de figuras políticas na rede social

O líder da liberdade econômica, Julius Malem, é o político mais popular da África do Sul, com mais de quatro milhões de seguidores nas redes sociais X (anteriormente conhecido como Twitter), enquanto o presidente sentado em Cyril Ramaphosa foi descoberto como o mais acompanhado por um funcionário do governo com 2,95 milhões de seguidores.

Um novo relatório do líder do governo da África do Sul no Relatório de Comunicações de Decode em X estimou que os líderes do governo usam X para lidar com os cidadãos.

Além deste relatório, a TIM IOL também acompanhou a influência dos seguintes líderes políticos sentados fora do governo, incluindo Malem, a ex -estreia do Western Cape Helen Zille, ex -presidente da Jacob Zuma e MK Floyd Shirambu Partido Secretário.

Quanto aos líderes do governo mais seguidos, Ramaphos é o primeiro, seguido pelo vice -ministro da Defesa e líder da UDM, Bantu Holomis, com 683.000 seguidores e o primeiro -ministro Gauteng Panyaz Lesuf com 569.000 seguidores.

Enquanto o relatório chamou Ramaphos, Holomis e Panyaza Lesuf como líderes do governo dos mais seguidores, a LIO compilou uma lista de membros do gabinete da África do Sul com a maioria dos seguidores, bem como uma lista de líderes de partidos políticos que têm mais seguidores.













A África do Sul tem um enorme gabinete, com 32 ministros e 43 vice -ministros, de vários partidos que formaram o governo da unidade nacional. A GNU consiste em políticos no executivo e no parlamento do ANC, na União Democrática (DA), no Partido Freedom Inkha (IFP), na Associação Patriótica (PA), Frente Front Plus (FF+), UDM, para construir uma África do Sul ( Barefoot), Al Jama-Ah, Rise Mzensi, Pan African Congress of Azania (PAC), Dobra, Partido Nacional de Liberdade.

Aqui está uma lista de oficiais do governo com mais seguidores em X:

Presidente Cyril Ramaphos – 2,95 milhões de seguidores Vice -Ministro da Defesa e Veteranos Militares Bantu Holomis – 683.000 seguidores Primeiro -ministro de Gauteng, Panyaz Lesufi – 569.000 seguidores Ministro de Recursos Minerais e Petrolíferos Gwede Mantashe – 545.000 seguidores Ministro de Esportes, Arte e Cultura Gayton McKenzie – 392.000 seguidores Ministro da Agricultura John Stoenhuisen- 245.000 seguidores Ministro do Turismo Patricia Mali – 223.000 seguidores Ministro de Relações Internacionais e Cooperação Ronald Lamola – 177.000 seguidores Ministro de Eletricidade e Energia KGosentsh Ramokgopa- 158.000 seguidores Vice -Ministro do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia Butti Manamel – 156.000 seguidores

Quanto aos 10 primeiros políticos, os cinco primeiros foram feitos principalmente por políticos que são considerados mais jovens, como Maleme, Fikile Mbalula, Mmusi Maimane e sujeitos ao ex -deputado EFF, Mbuyiseni ndlozi e Floyd Shiambu, que era a pessoa mais procurada no Google A África do Sul anos depois que ele se mudou dramaticamente de EFF para MK Party.

O restante dos 10 primeiros foi reunido por políticos mais velhos na cabeça de Helen Zille, os advogados deram a Mpofu, Herman Mashab e Bantu Holomis.

Aqui está uma lista dos principais membros do partido político com mais seguidores em X:













EFF -um líder Julius Malema – 4,2 milhões de seguidores Secretário Geral ANC Fikile Mbalula – 3,1 milhões de seguidores Presidente Cyril Ramaphosa de ANC – 2.95 Um milhão de seguidores O líder da construção de um sul da África Mmusi Maimane – 2,1 milhões de seguidores Ex -EF e porta -voz, Mseseteini, Mselosi – 1,9 milhão de seguidores Cretar Geral Nacional Lança. 1,59 milhão de seguidores O presidente do Conselho Federal que Helen Zille – 1,53 milhão de seguidores Merk Membro deu MPOFU – 1,1 milhão de seguidores Líder de ação Herman Mashaba – 765.000 seguidores Presidente do Movimento Democrático Unido Bantu Holomis – 683.000 seguidores

O Relatório de decodificação da comunidade do governo do sul -africano constatou que Ramaphos, Lesufos e Ministro de Esportes, Artes e Cultura Gayton McKenzie no topo da lista de noivado, enquanto McKenzie, Lesufs e Ministro da Educação Primária, Siviwe Gwarube reconhecido por seu estilo de comunicação proativo e interativo .

Apenas 10 dos 34 ministros em x contas que causam preocupação com credibilidade no tempo de desinformação generalizada, e quatro ministros têm contas inativas, incluindo ministro da presidência para mulheres, jovens e pessoas com deficiência, Sindisiwe Chikunga, Ministro dos Transportes Barbara Creecy, Serviços e Administrações do Ministro Mzamo Buthelezi e o Ministro da Cooperação e Gestão Cooperativa e Assuntos Tradicionais Velenkosini Hlabis.

Um relatório dos líderes do governo descobriu que crises e controvérsia estão lançando mais o engajamento do que o anúncio de políticas ou atualizações de serviços que prestam, que enfatiza que o acesso à comunicação é reativo e não proativo.

Vários novos ministros nomeados experimentaram um crescimento significativo dos seguidores, mostrando o apetite público por vozes novas, incluindo:

Ministro do Interior Dr. Leon Schreiber (200,46% de crescimento)

Ministro da Educação Primária Siviwe Gwarube (crescimento de 108,11%)

Ministro de Esportes, Artes e Cultura Gayton McKenzie (crescimento de 39,99%)

O que os cidadãos sul -africanos esperam

Os usuários de mídia social em S considerando os líderes do governo por responsabilidade, respostas honestas, atualizações de serviços, conexões verdadeiras e abordagem humana à liderança.













X Usuários esperam que os líderes estejam presentes, engajados e proativos na solução de problemas em seu portfólio.

Embora vários ministros do gabinete estejam agora na plataforma, o nível de engajamento e sua influência permanecem decepcionantes, afirma o relatório.

Amor em troca, o diretor executivo, Decode Communications disse: “Precisamos de líderes presentes. X não pode ser usado apenas para estimular o anúncio e criar uma ilusão de atividade”.

“Há perguntas ardentes em nosso país e convidamos nossos líderes a aceitar transparência, empatia e coragem de ter conversas difíceis, mas necessárias com as pessoas que servem”.

O relatório serve como um chamado claro para os líderes do governo aceitarem X Como uma ferramenta estratégica para construir uma nação.

Tshenkeng disse que, além de qualquer afiliação política com os líderes do governo, deve pensar mais em estimular a transparência, construir confiança e iniciar um discurso público significativo.

“A África do Sul merece um líder que fala não apenas de seus desafios, mas também da esperança e da resiliência. É hora de conversar e uma nação adiante “, disse Tshenkeng.

Publicado primeiro IOL