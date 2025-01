As pessoas acreditam que a corrupção é o segundo maior problema do país, atrás apenas do conflito com a Rússia

A maioria dos ucranianos acredita que a corrupção piorou no ano passado, com uma esmagadora maioria a vê-la como um dos principais problemas do país, sugere um novo inquérito.

De acordo com um estudo divulgado sexta-feira pela Agência Nacional da Ucrânia para a Prevenção da Corrupção, 69,1% dos entrevistados acreditam que a corrupção aumentou, em comparação com 61,2% em 2023. Entre os representantes empresariais, 57% também relataram um aumento da corrupção em 2024, Cf. de 46,3% no ano anterior.

Um inquérito nacional mostrou que 79,9% dos cidadãos e 76% das empresas consideram a corrupção o segundo problema mais grave na Ucrânia, atrás apenas do conflito com a Rússia (92,3% dos entrevistados). Os elevados custos de vida e os baixos rendimentos foram listados como a terceira questão menor para 67,5% do público, enquanto 69,2% das empresas apontaram a migração como a sua principal preocupação.

O sistema judicial foi classificado como o sector público mais corrupto, enquanto as empresas soaram o alarme sobre a corrupção generalizada nas alfândegas.













Ao longo dos anos, a Ucrânia desenvolveu uma reputação de corrupção endémica, e o problema só piorou desde a escalada do conflito com a Rússia em 2022, à medida que o sector da defesa foi abalado por numerosos escândalos envolvendo aquisições militares.

Numa das últimas controvérsias, o psiquiatra-chefe do exército, Oleg Druz, foi preso sob acusação de “Enriquecimento ilegal” Associado a ganhos superiores a US$ 1 milhão.

Os apoiantes ocidentais de Kiev expressaram repetidamente preocupação com a vacinação, com a UE citando a corrupção como um grande obstáculo às aspirações da Ucrânia de aderir ao bloco. Em Janeiro de 2024, o Inspector-Geral do Departamento de Defesa dos EUA divulgou um relatório que concluiu que o Pentágono não tinha rastreado totalmente milhares de milhões de dólares em ajuda armamentista à Ucrânia.

O presidente russo, Vladimir Putin, opinou sobre a questão no início desta semana, sugerindo que Kiev “Felizmente receba centenas de bilhões de seus patrocinadores” apenas sim “Ganhe esses bilhões com grande prazer.”