A maioria na nova pesquisa desaprova o papel de almíscar no governo Trump

A maioria dos eleitores registrados desaprovam o papel do bilionário tecnológico Elon Musk no governo Trump, de acordo com um Nova pesquisa.

Na pesquisa da Universidade de Quinnipiac, 53 % dos entrevistados disseram que não são a favor de Elon Musk, que desempenha um papel de destaque no governo Trump. Trinta e nove por cento disseram que são a favor do CEO da Tesla e SpaceX que desempenham um papel excelente no governo Trump.

Musk está especialmente próximo do presidente Trump no ano passado, apoiando sua oferta de 2024 pela presidência em grande parte e aparecendo no palco em algumas de suas manifestações. Musk foi usado para liderar o “Departamento de Eficiência do Governo” do Presidente (DUX), que Trump descreveu em novembro como o objetivo de “reduzir o excesso de regulamentos, reduzir as despesas com resíduos” e reestruturar agências federais.

Musk também causou recentemente controvérsia com um gesto que fez durante um evento de celebração para Trump na semana passada que alguns criticaram como saudação fascista. Ele foi espancado por um editor político de um jornal alemão sobre o gesto, com uma manchete na coluna do editor que dizia “a saudação de Hitler é a saudação de Hitler é a saudação de Hitler”.

“O gesto fala por si mesmo; Está documentado no vídeo. Aqueles que querem ver outra coisa, que não querem ver a saudação de Hitler, o fazem por seu próprio risco ”, escreveu Lenz Jacobsen.

Em geral, 43 % dos entrevistados da pesquisa Quinnipiac disseram que são a favor “como o presidente Trump está lidando com sua equipe de administração” e 45 % dizem o contrário.

A Pesquisa Quinnipiac Survey 1.019 pessoas entre 23 e 27 de janeiro e tem mais ou menos 3,1 Pontos percentuais como margem de amostragem erro.

Fonte