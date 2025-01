A Marinha dos EUA proíbe Deepseek – Media

A equipe oficial dos EUA disse que a dependência do modelo chinês desenvolvido causa segurança e preocupação ética

A Marinha dos EUA proibiu os marinheiros de usar o modelo de inteligência artificial publicado pela China Deepseek, informou a CNBC na terça -feira.

No padrão E, que foi enviado para a equipe de serviço na sexta -feira, a Marinha alertou que o Modelo R1 de Deepseek era proibido “Para todas as tarefas associadas ao trabalho ou uso pessoal”.

A IA chinesa deve ser evitada por causa de “Potenciais preocupações de segurança e éticas associadas à origem e uso do modelo”, “ A mensagem explicou.

O iniciador sediado em Hangzhou lançou seu aplicativo assistente de IA no início deste mês e, nesta semana, tornou -se o maior entusiasmo para um aplicativo gratuito na US App App Store. A plataforma é desenvolvida para uma fração dos custos dominantes baseados nos EUA AI, especialmente o ChatGPT da OpenAI, mas supostamente alcança consistentemente o alto valor dos principais indicadores de desempenho.

Mais tarde, durante o dia, o porta -voz da Marinha dos EUA confirmou a autenticidade do e -knbc.













O secretário da Casa Branca de Karoline Leavitt disse na terça -feira que o Conselho de Segurança Nacional dos EUA disse “Assistindo” Implicações da IA ​​de Deepseek.

O rápido aumento no modelo chinês causou inquietação no mercado de ações dos EUA, e as principais empresas tecnológicas como a NVIDIA sofreram perdas consideráveis, à medida que os investidores expressam preocupações sobre os possíveis distúrbios que representam as soluções econômicas de IA da Deepseek para os gigantes industriais estabelecidos.

CEO e co-fundador da Openai “Modelo impressionante, especialmente em torno do que eles são capazes de entregar ao preço”. No entanto, Altman prometeu que sua empresa faria “Obviamente oferece modelos muito melhores” e afirmou que havia um novo concorrente “revigorante.”

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse anteriormente que a publicação do modelo A de Deepseek “Call de alerta” Para nós, empresas tecnológicas que intensificam e competem.