À medida que o verão se aproxima, a demanda por conexões de água de Cauvery aumenta

“Somos quase completamente dependentes dos navios -tanque de óleo, e o poço que temos é pouca ajuda durante o verão. Projeta -se que os níveis de água subterrânea diminuem ainda mais desta vez. Após o teste de 2024, não queríamos arriscar e solicitar uma conexão com a água de Cauvery no mês passado. Nós o conseguiremos no momento em que o verão atingir o pico ”, disse Ashok KH, presidente do complexo de apartamentos dos moradores de Sobha Forest Edge, fora da estrada de Kanakapura.

Embora a resposta inicial ao estágio de Cauvery V tenha sido quente, com a abordagem de verão, a demanda aumentou. “A resposta para a nossa campanha é muito boa. O número de inscrições aumentou dramaticamente ”, disse V. Ram Prasath Manohar, presidente do abastecimento de água e esgoto de Bangalore (BWSSB).

Os dados mostram que, em 2024, o conselho recebeu 58.543 pedidos e forneceu 38.013 novas conexões, obtendo receita de ₹ 887,82 milhões de rúpias. O trabalho para fornecer conexões com os aproximadamente 20.000 candidatos está em andamento. A maioria desses pedidos ocorreu após 16 de outubro de 2024, quando o estágio de Cauvery V, para o qual o conselho recebeu um empréstimo de ₹ 5.500 milhões de rúpias, foi comissionado. Antes disso, 55.000 moradores receberam conexões.

“Os monzones em 2024 eram bons, ao contrário de 2023. A disponibilidade de água na bacia de Cauvery é boa, e podemos desenhar o 2.220 MLD atribuído a nós, mesmo do estágio de Cauvery V,, se necessário. No entanto, a demanda de Cauvery V Stage ainda não está em plena capacidade. Aqueles que têm conexões de água de Cauvery provavelmente não terão problemas de água neste verão. Não haverá cortes de suprimentos como no verão passado. Mas aqueles que dependem das águas subterrâneas sentirão a pitada ”, disse Manhar, apelando aos moradores de 110 aldeias para aproveitar imediatamente as conexões.

Um estudo recente realizado pelo Instituto Indiano de Ciências previu que os níveis de água subterrânea serão esgotados de até 20 a 25 metros em 110 aldeias que dependem das águas subterrâneas há décadas, e o estágio de Cauvery V está pronto para servir essas áreas para março -abril. 2025.

Opções legais

Seguindo as instruções do principal vice -ministro e Ministro do Desenvolvimento de Bengaluru, DK Shivakumar, o BWSSB está explorando opções legais para tornar as conexões de cenário de Cauvery V obrigatórias para complexos de apartamentos. “Acreditamos que isso pode ser feito legalmente para evitar a superexploração do lençol freático subterrâneo. Em breve, apresentaremos uma proposta ao governo do estado ”, disse Manhar.

Oito aldeias ainda para obter rede

Oito das 110 aldeias, quatro aldeias ao redor de Kadugodi, no leste, e quatro aldeias em torno de Chokkanahalli, no norte, ainda não têm redes de abastecimento de água. “Precisamos de terras para construir depósitos em terras (GLRs) nessas aldeias, que encontraram uma disputa legal, e o caso está pendente no tribunal. Sem um GLR, não podemos fornecer abastecimento de água ”, disse Manohar.

Centros Cauvery Connect

O BWSSB estabelecerá 10 grandes tanques temporários cheios de água do rio Cauvery, chamados centros de Cauvery Connect, para servir os bolsos que ainda não são tratados pela água do rio Cauvery. Isso inclui as oito aldeias que ainda não obtiveram redes de abastecimento de água e alguns outros bolsos da cidade. As pessoas podem comprar água do rio Cauvery desses centros a um custo de ₹ 90/Kilolitro. No entanto, os moradores precisam organizar seu próprio transporte.

“Um daqueles tanques de metal temporários de 75.000 litros em Varthur foi estabelecido, uma das oito aldeias que ainda não obtiveram uma rede de suprimentos de água, no ano passado e agora o projeto está se expandindo para outros dez centros”, disse Jagadish Reddy, um morador de Varthur. No entanto, ele acrescentou que o centro não havia servido residentes locais, pois eles não encontraram meios para transportar água para suas casas. “Apenas alguns grandes apartamentos se beneficiaram do centro”, disse ele.

O conselho também estabelecerá tanques de plástico menores nos bolsos dos bairros marginais da cidade e os encherão de água do rio Cauvery regularmente, uma iniciativa que começou no verão de 2024 e se tornou popular.

Ramesh Reddy, um homem de negócios de água em Doddanekkundi, disse que a demanda por caminhões de tanques de água era quase não existente e não previu os preços que são demitidos no verão de 2024 deste ano. O preço de uma carga de uma empresa de petróleo de 12.000 litros é vendido para ₹ 1.200.