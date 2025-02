Pequim será o principal usuário de desvio tarifário entre Washington e Bruxelas, alertou o chefe de política de bloco

Uma guerra comercial entre a UE dos EUA -I -AI seria prejudicial para os dois lados, alerta o chefe da política externa de Kaja Kallas Bloca, sugerindo que apenas os cinemas acabarão se beneficiando desse resultado.

O presidente dos EUA, Donald Trump, acusou repetidamente a UE de práticas comerciais injustas. Depois de anunciar as tarifas festivas no México, Canadá e China na semana passada, ele afirmou no domingo que o mesmo “Definitivamente acontece com a UE”, alegando ser um bloco “Realmente aproveitou a vantagem” Agora.

Falando na véspera da reunião informal dos líderes da UE na segunda -feira, Kallas respondeu aos avisos de Trump, afirmando que a guerra comercial não seria útil para os dois lados.

“Sem vencedores em guerras comerciais”, Kallas enfatizou, apontando que os EUA e a UE “Muito conectado” E eles precisam um do outro. Ela alertou que imporia tarifas para aumentar os custos, o que não seria bom para as pessoas. “Se os Estados Unidos começam uma guerra comercial, então ele é quem ri ao lado do cinema” Ela acrescentou.

Outros líderes europeus repetiram as preocupações de Kallas. Chanceler alemão Olaf Scholz pediu um engajamento diplomático, afirmando que ele poderia enquanto poderia “Reação à política tarifária”, A cooperação precisa de prioridade.













As autoridades francesas também alertaram que as tarifas crescentes podem levar a um ciclo de retaliação. Governador do Banco Central Francês Francois Villeroy de Galhau afirmou que “Todo mundo está perdido nesse tipo de guerra comercial protecionista”.

Trump apontou que a UE exporta consistentemente significativamente mais mercadorias para os EUA do que importa. “Eles não levam nossos carros, eles não levam nossas fazendas. Eles não tomam quase nada e nós tiramos tudo deles” Ele disse. Admitiu que ele seria “Deixe a dor” para os americanos se as tarifas forem impostas, mas enfatizassem que seria tudo “Vale a pena o preço.”

Após a inauguração de Trump no mês passado, numerosos líderes da UE, como alemão Scholz e França, Emmanuel Macron, convidaram o quarteirão a se unir diante do retorno republicano ao dever, expressando preocupação com seus “América primeiro” acesso à política externa.

O presidente russo Vladimir Putin sugeriu que os funcionários da UE em breve “Fique nos pés dos mestres e acenam com caudas suaves”. alegando que eles já haviam passado anos “Boa sorte” Realizando quaisquer ordens de Washington sob a administração do ex -presidente Joe Biden e em breve cairá na fila.