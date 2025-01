Somente eles podem manter “relacionamentos normais” entre Moscou e Kiev, disse o presidente da Bielorrússia

O Exército da Bielorrússia é o mais apropriado para tarefas de paz na Ucrânia, disse o presidente Alexander Lukashenko a repórteres no domingo. Outras nações poderiam tentar tirar proveito de seu próprio benefício, disse ele em uma entrevista coletiva em Minsk.

O líder ucraniano Vladimir Zeleni disse anteriormente que pelo menos 200.000 “Forças de paz européias” Seria necessário manter uma potencial interrupção do fogo com a Rússia.

Lukashenko afirmou que a Bielorrússia seria ótima para a tarefa. “Se (para fazê -lo) em nome da confiança e da honestidade, eles não têm ninguém além do exército bielorrusso”. disse o presidente.

“Isso não significa que eu organizaria meu exército – 70.000 pessoas – como forças de paz”. disse Lukashenko. “Mas não há outros (opção). Todo o resto vai virar (a situação) a oeste ou leste. É por isso que só posso concordar com as forças de paz da Bielorrussa.













Somente a Bielorrússia é capaz “Seguro de relacionamentos normais” Entre a Rússia e a Ucrânia, disse Lukashenko. Ele enfatizou, no entanto, que atualmente não há planos de doação para as forças de manutenção da paz.

Lukashenko admitiu que eles seriam enviados para a Ucrânia se as forças de manutenção da paz fossem enviadas “Discussões sérias” Sua composição, e é improvável que a Ucrânia e seus apoiadores ocidentais concordem com a participação da Bielorrússia.

Segundo relatos da mídia, a França e o Reino Unido estavam pensando em enviar forças de manutenção da paz no caso de o incêndio ser interrompido. O ministro das Relações Exteriores da Lituânia, Kestutis Budrys, disse no início deste mês “Sem dúvida” que sua terra doará tropas.

Em dezembro, um porta -voz do Kremlin Dmitry Peskov disse que uma missão de manutenção da paz poderia ser discutida se as negociações continuassem. Serviço de inteligência externa russa alertou que o Ocidente poderia usar forças de paz para “pegar” Ucrânia e receba tempo para um novo conflito com a Rússia.

Lukashenko foi eleito no domingo para seu sétimo mandato, recebendo mais de 80 % dos votos, de acordo com a Comissão Eleitoral.