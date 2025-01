A menina sequestrada em Cosenza foi encontrada. Mãe: “Morremos e ressuscitamos”

Uma menina recém-nascida, de apenas um dia, foi sequestrada ontem, 21 de janeiro, da Clínica do Sagrado Coração, no centro da cidade. Cosenza e levado por uma mulher e um homem, Vespa rosa (51 anos) e A água de Moisés (43 anos) que foram parados pouco depois pelo Esquadrão Voador. A menina está bem. Seus captores foram presos. A agressão aconteceu por volta das 18h30 de ontem.

A menina estava numa clínica com a mãe, uma dona de casa de cerca de 27 anos, e a sogra. De acordo com a reconstrução feita pela PCR, entrou na sala uma mulher baixa, com o rosto parcialmente coberto por uma máscara e os cabelos presos em tranças, que se apresentou como cuidadora e disse que precisava levar a criança ao pediatra. Então ela pegou a menininha e foi embora. A mãe e as avós da menina, que não a viram retornar, depois de um tempo se assustaram e pediram informações. Foi assim que o sequestro foi descoberto.

Pelas fotos tiradas pela câmera interna da clínica, podemos perceber o que acontecia no corredor da unidade. A mulher se aproxima do ovo, ao qual se junta imediatamente um homem com chapéu na cabeça. Os dois tentam colocar o recém-nascido no carrinho, mas quando não conseguem, eles se afastam, ela com o bebê nos braços e ele com o óvulo do bebê na mão. Depois que o alarme foi disparado, carros da polícia e do Esquadrão Voador, bem como a Polícia Científica, chegaram imediatamente ao local para investigar.

A mãe da criança é do lar e o pai, de 29 anos, é funcionário do Conad e têm um filho de 6 anos. Imediatamente após o sequestro, familiares e amigos dos pais postaram uma foto da menina nas redes sociais solicitando contato em caso de avistamentos. Um alerta foi imediatamente emitido para todas as agências de aplicação da lei. Postos de controle foram montados nas saídas da cidade, acreditando-se que a dupla tivesse saído de carro. A tensão durou até que a patrulha do Esquadrão Voador pegou o carro com os sequestradores e a menina a bordo, parou, prendeu a menina e trancou o casal, marcando o fim do que estava se tornando um pesadelo.

“O sistema de videovigilância da clínica estava funcionando e felizmente, graças às câmeras, a polícia conseguiu localizar imediatamente o autor do terrível gesto”. É o que afirma Saverio Greco, proprietário e gestor da estrutura jurídica do grupo IGreco, proprietário da clínica Sacro Cuore em Cosenza, onde ocorreu o sequestro. “Foi um momento muito, muito difícil – acrescentou – principalmente para a família, para a mãe. Acima de tudo, agradecemos à polícia, que foi muito, muito boa”. “A mulher – disse Greco – entrou às 18h09 no horário de visita e não pedimos identificação a quem entra. O que aconteceu nos fará reconsiderar as medidas de entrada.” “Eu estava com a polícia – concluiu – quando chegamos na casa relatada e houve uma festa decorada como se ali tivesse nascido um bebê. A menina estava vestida com roupas de menino.

A recém-nascida foi levada de volta à clínica para ser atendida pelos pais. Quando a ambulância chegou às instalações, a multidão aplaudiu e cantou longamente a menina. A menina saiu da ambulância nos braços de um policial, que se acredita ser do Esquadrão Voador, e foi levada para dentro para conhecer os pais. Depois de alguns minutos, o mesmo policial trouxe a menina de volta à ambulância, que seguiu para o hospital, onde o recém-nascido provavelmente fará exames para verificar seu estado e garantir que não haja problemas.

“Milhares de vocês estão escrevendo, de toda a Itália. Eu adoraria responder a todos, mas não posso. Esta é a nossa família, que está se desfazendo em mil pedaços. As forças policiais fizeram um trabalho excepcional, enquanto Perdi o meu, espero que toda a cidade ou melhor região se feche para procurar nossa filhinha, acho que nunca vou superar isso, mas o final feliz é que todos ficam bem. Uma mãe e um pai que morreram e ressuscitaram dos mortos ontem“. Então, no Facebook, a mãe de um bebê recém-nascido sequestrada e encontrada pela polícia com uma foto de seu filho de 6 anos beijando uma menina.

Presos são marido e mulher, a mulher fingiu estar grávida de 9 meses



Os dois presos pelo Esquadrão Voador Cosenza são casados. Ela, Vespa rosa, 51 anos, de Cosenza, Água Moisés, 43 é cidadão do Senegal. Segundo as informações apuradas, a mulher fingiu estar grávida há 9 meses e há uma semana publicou na rede social que tinha dado à luz um filho. O recém-nascido foi encontrado já vestido de menino. Segundo alguns depoimentos, a mulher ficou horas perto da clínica. Ambos foram parados perto de sua casa em Castrolibero. Quando a polícia entrou na casa do casal, constatou que os dois pretendiam comemorar a entrada do bebê na casa com alguns parentes e vestiram a menina de menino.

Os sequestradores anunciaram o nascimento da criança nas redes sociais



A mulher anunciou o nascimento de seu filho no Facebook em 8 de janeiro. “Depois de muita espera, nosso milagre chegou! Ansel nasceu hoje às 20h. Mamãe e papai amam vocês!” escreveu. Depois, para justificar a ausência do recém-nascido à família, a mulher teria dito a todos que o pequeno ficou na clínica porque os médicos tinham que fazer alguns exames. Alguns familiares também comemoraram o “evento”, novamente no Facebook. “Bem, sim, meu sobrinho nasceu e está lindo como o sol – escreveu a irmã da mulher no dia seguinte -. Parabéns à mamãe e ao papai, boa sorte Ansel.” O marido, que escreve no Facebook que é mediador cultural na cooperativa sem fins lucrativos Prosper, também comemorou o “nascimento” do filho nas redes sociais com inúmeros votos de felicidades. A parente também postou uma foto dela segurando o “recém-nascido” nos braços. Uma foto que foi removida imediatamente após a chegada da polícia.

Insultos e ameaças ao sequestrador no Facebook



No perfil de Rosa Vespa no Facebook apareceu uma longa série de insultos, insultos e, em alguns casos, até ameaças. Sob a postagem em que a mulher anunciou o nascimento de seu filho Ansel no dia 8 de janeiro, após dezenas de mensagens lascivas, postagens insultuosas, algumas ameaçadoras, começaram ontem à noite. “Você sequestrou uma menina, prisão perpétua não basta”, “Espero que apodreça na prisão”, “Doentes mentais!! Espero que recebam um castigo exemplar” são algumas das mensagens dos usuários.

Pai de bebê sequestrado fala, é maravilhoso abraçar filha de novo



“Foi maravilhoso abraçar minha filha novamente, estou feliz. A menininha está bem. Como está a esposa? Digamos bem.” Ele disse isso com um sorriso, mas claramente cansado depois de passar horas infernais o pai do recém-nascido sequestrado ontem à noite em Cosenza e encontrado pela polícia. Esta manhã, o homem foi ao Hospital Annunziata buscar a menina, depois regressou à Clínica Sacro Cuore, onde se encontra a sua esposa e onde a menina foi raptada. Pelo que souberam, o casal deverá voltar hoje para casa, onde o filho mais velho, de 6 anos, os espera.

Meloni, obrigado aos agentes por encontrarem o recém-nascido sequestrado



“Agradecemos sinceramente aos investigadores do Esquadrão Voador da Sede da Polícia de Cosenza por encontrarem e trazerem a recém-nascida de volta aos pais. sequestrado no hospital. Uma salva de palmas aos nossos homens e mulheres uniformizados pelo seu extraordinário trabalho em equipe e pesquisa. Abraços à mãe e ao pai e votos de boa vida à pequena Sofia!” A informação foi noticiada pelo primeiro-ministro nas redes sociais Giorgia Melonique postou uma foto de agentes com uma garotinha.

Prefeito de Cosenza: “A mãe da criança sequestrada está em estado de choque”



“A mãe está em choque e sente, sente muito. Presenciei o retorno de Sofia para os braços da mãe. Foi realmente um momento de grande emoção e também de grande sofrimento porque ficou claro que a mãe estava em estado de choque.” disse esta manhã o prefeito de Cosenza, Franz Caruso, que visitou a mãe da menina recém-nascida sequestrada ontem à noite e encontrou a polícia “Eu trouxe carinho e proximidade para esse casal nossa cidade. Devo dizer – acrescentou – que o profissionalismo das nossas forças policiais, bem como os sistemas tecnológicos com que o edifício está equipado e com os quais a nossa cidade está parcialmente equipada, e que devemos complementar, permitiram alcançar o final feliz que felizmente celebramos hoje. Se tudo isso não existisse, as consequências provavelmente teriam sido diferentes.’

Inspetor: “O marido do sequestrador recém-nascido parecia não saber.”



Os familiares do casal estavam “absolutamente alheios” ao que tinha acontecido, “mas o marido da mulher parecia inconsciente“então precisa ser avaliado.” A afirmação foi do inspetor do Esquadrão Voador da Cosenza, Claudio Sole, em entrevista a jornalistas na delegacia. “Não ficou claro – disse – se foi um erro levar a menina, porque parece que pediram à confeitaria informações sobre um bolo com fita rosa, que então não foi encomendado, está em curso uma investigação. ” . O inspetor afirmou que “também deve ser avaliada a facilidade com que entraram e saíram da clínica”.

