A meta do estado é se tornar uma economia de US$ 2,40 trilhões até o ano fiscal de 2046-47, afirma o ministro-chefe de Andhra Pradesh, Chandrababu Naidu.

O Governo de Andhra Pradesh está a negociar com agências de crédito o refinanciamento dos empréstimos que deverá reembolsar.

Isto reduzirá as taxas de juro, proporcionando assim ao governo algum alívio para saldar a dívida acumulada nos últimos cinco anos, afirma o Ministro-Chefe N. Chandrababu Naidu.

Enorme carga de dívida

Dirigindo-se aos meios de comunicação social no Secretariado na quinta-feira, o Sr. Naidu disse que o governo estava a suportar um enorme fardo do serviço da dívida e planeava refinanciar todos os empréstimos pelos credores para que ficasse numa posição relativamente melhor para cumprir o seu pagamento. obrigações.

Ele disse que, ao mesmo tempo que pagava dívidas e reforçava as receitas, o governo pretendia alcançar uma taxa de crescimento mais elevada de 15% dos actuais 12,94% até 2046-47 e um rendimento per capita de 42.000 dólares até esse ano, altura em que o O Produto Interno Bruto do Estado (GSDP) foi projetado para atingir ₹347 lakh crore.

Governança do WhatsApp

O Estado aspirava tornar-se uma economia de 2,40 biliões de dólares até ao ano fiscal de 2046-47, para o qual a Visão Swarna Andhra foi introduzida, disse ele, e anunciou que lançaria a governação WhatApp em 18 de janeiro para uma melhor prestação de serviços governamentais aos cidadãos.

O crescimento do PIB a preços correntes para o exercício financeiro de 2024-25 foi de 12,94% de acordo com as primeiras estimativas antecipadas (FAE), que era uma métrica chave que formaria a base do próximo inquérito socioeconómico e do orçamento completo.

Naidu destacou que a taxa média de crescimento do PIBD caiu de 13,50% em 2014-19 para 10,32% em 2019-24 devido às políticas retrógradas do governo do Partido do Congresso YSR (YSRCP).

A taxa média de crescimento dos sectores agrícola, industrial e de serviços foi de 16,60%, 11,90% e 11,90% respectivamente em 2014-19 (PIB global 13,50%) e 0,22%, 11,33% e 10,84% em 2019-24 (PIB 10,32%). O FAE para 2024-25 fixou-os em 15,86%, 6,71% e 11,70% (PIB global 12,94).

Além disso, ele disse que o PIB do estado em 2023-24 foi de ₹ 14,22.094 crore em comparação com ₹ 15,01,981 crore para Telangana, ₹ 11,46,109 crore para Kerala e ₹ 27,21,571 crore e ₹ 25,00,733 crore para Tamil Nadu e Karnataka, respectivamente. .

A participação do Estado no PIB nacional foi de 4,81%, inferior à de Telangana, Tamil Nadu e Karnataka, mas consideravelmente superior à de Kerala.

O FAE do valor acrescentado bruto (VAB) dos sectores da agricultura, indústria e serviços para 2024-25 foi de 5,19,485 milhões de rupias, 3,41,331 milhões de rupias e 6,11,390 milhões de rupias, respectivamente.

Gestão populacional

Naidu disse que adotaria a regra dos dois filhos para disputar eleições em prol da “gestão da população”. A taxa de fertilidade total (TFR) de Andhra Pradesh no final de 2021 era de 1,54 e esperava-se que caísse para 1,51 em 2026.

Isto era prejudicial aos interesses do Estado, uma vez que teria uma população envelhecida, o que afecta negativamente a qualidade do capital humano. O governo daria santidade legal à regra dos dois filhos como uma iniciativa importante para facilitar o crescimento populacional, acrescentou Naidu.