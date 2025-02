A empresa anunciou Majoran 1 como um avanço tecnológico, e a pesquisa atraiu a atenção do governo dos EUA

A Microsoft introduziu seu novo processador quântico estável, considerando a etapa principal de acordo com o cálculo quântico prático. O Projeto de Pesquisa Avançada do Pentágono (DARPA) incluiu pesquisas em um de seus programas, acrescentou a empresa.

Em um comunicado na quarta -feira, a Microsoft disse que o novo chip lançou o primeiro topocarodutor do mundo, capaz de criar um novo estado de matéria com recursos de condutividade extremamente alta, o que torna a computação muito mais estável.

Um dos principais problemas de computação quântica foi

Fragilidade extrema de bits quânticos, que são incrivelmente sensíveis a todos os tipos de distúrbios externos, o que requer técnicas de correção de erros fortes e extremamente sofisticadas. Segundo a Microsoft, no entanto, o principal 1 depende dos desistires topológicos, projetados para serem inerentemente resistentes a erros.

A empresa anunciou seu novo processador “Indica um salto transformador de acordo com o cálculo quântico prático”, O que poderia levar a “Inovação como materiais auto -curais que reparam rachaduras em pontes, agricultura sustentável e descoberta química mais segura” “” Economia de tempo e dinheiro em extensa pesquisa científica.









O DARPA do Pentágono, especializado no desenvolvimento de tecnologias avançadas para uso militar, incluiu a Microsoft e a Psiquantum, outra empresa de computadores, na última fase de seu sistema irregular para o programa de computação quântica (US2QC). Microsoft disse para assistir a mudança de Darpa -O “Como validação de nosso caminho para construir um tolerante com um tolerante a erros”.

Darpa declarou seu interesse em pesquisas no início de fevereiro, dizendo que seus especialistas eram “Eles examinam” Empresas técnicas

abordagens e seus planos de longo prazo para pesquisa e desenvolvimento. A agência, no entanto, não diria se o governo dos EUA investiu ou planeja apoiar financeiramente a pesquisa das duas empresas.

A Microsoft tem um relacionamento bem estabelecido com militares dos EUA, principalmente em áreas de serviços nublados e pesquisa e desenvolvimento.

Em 2022, o Pentágono distribuiu contratos em nuvem no valor de US $ 9 bilhões entre quatro gigantes tecnológicos dos EUA, incluindo a Microsoft. Em 2018, a Microsoft garantiu um contrato para o desenvolvimento de um sistema de aumento visual integrado (IVAs) para o Exército dos EUA.

O projeto teve como objetivo equipar os soldados com um fone de ouvido de realidade estendida para melhorar a eficiência do combate, embora tenha sido criticado repetidamente por defeitos tecnológicos. No início deste mês, a Microsoft continuou o desenvolvimento da IVA -E em parceria com a artista de defesa Anduril Industries.