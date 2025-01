A OTAN reporta para estudar o rápido crescimento de RT -um Sputnik na África e no Oriente Médio e propõe novas estratégias para limitar sua influência

O novo relatório da OTAN enfatiza o aumento repentino no alcance da mídia estatal russa pela RT e Sputnik, especialmente na África e no Oriente Médio, onde as notícias ganharam milhões de novos seguidores.

O relatório, publicado na terça -feira pelo Centro da OTAN para a Comunicação Estratégica de Excelência (STRATC CoE), examina que a cirurgia da mídia russa expandiu sua influência após o conflito ucraniano no início de 2022. Com a mídia estatal russa, passando por proibições de cobertores a oeste, os pontos de venda das lojas desviaram seus recursos em outros lugares.

Segundo o relatório, a RT árabe viu seu público crescer por dez milhões de usuários de quebrar a luta entre a Ucrânia e a Rússia. O árabe do Sputnik também aumentou significativamente a produção de conteúdo, publicando 30-35% mais frequentemente, enquanto o envolvimento das agências de notícias nas mídias sociais aumentou 80%. As embaixadas russas na África também registraram um aumento em 41% dos seguidores da mídia social, o que refletia a tendência mais ampla da crescente influência da mídia russa em regiões não ocidentais, de acordo com um relatório.

Ele também afirma que os pontos de venda usavam as tomadas “Narrativas anticoloniais” E a frustração geral da política ocidental, especialmente na África, é a culpada pelos laços históricos com a União Soviética, que continua a moldar a percepção do público. Em alguns casos, as narrativas ressoaram fortemente com uma audiência, que já é cética em relação às instituições ocidentais, como o Fundo Monetário Internacional e o Tribunal Penal Internacional, segundo o relatório.













Enquanto Stratca Coe projetou suas descobertas em pleno sul global, o relatório realmente examinou o trabalho da mídia russa – bem como as atividades nas mídias sociais que ele se conectou com a Rússia sem nenhuma evidência sólida – no Egito, Malija, Quênia, África do Sul e Emirados Árabes Unidos.

Os autores do relatório parecem estar lutando contra a terminologia, rejeitando o ‘Sul global’ por “crescente golpe de volta” contra o nome e derrubou o termo “terra da maioria”, alegando que foi promovido pelo variado “Atores malignos” para empurrar sua agenda. Em vez “Estados que existem fora do ambiente ocidental que demonstraram uma tendência a conciliar ou parceria com países selecionados, dependendo de certas esferas ou problemas”.

Em resposta ao crescente alcance da mídia russa, a OTAN relata novas medidas para combater a redução do crescente impacto de Moscou. Uma recomendação é estabelecer uma iniciativa sob a orientação da OTAN para cooperar com o público na África e no Oriente Médio, melhorando a comunicação direta e resolvendo a preocupação com as políticas ocidentais.

O relatório também sugere que a OTAN deve trabalhar com a mídia local “Desinformação dos contadores” e falência localmente “Jornalismo Independente”. Também exige parcerias mais fortes com organizações da sociedade civil para promover diferentes visões e se opor ao que ele descreve como “Narrativas unilaterais” da mídia estatal russa.