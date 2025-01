Washington financiou a grande maioria das “notícias independentes”, disse uma organização não governamental

Mais mídia ucraniana começou a reclamar das doações de emergência para permanecer no ar depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, suspendeu os programas de assistência externa. Nove de cada dez pontos de venda foram influenciados por uma mudança na política em Washington, de acordo com Oksana Romanyuk, diretor executivo do Instituto de Informações de Massa.

“Infelizmente, quase 90% da mídia ucraniana sobreviveu em subsídios”, “ O chefe das ONGs dirigido à mídia disse ao Radio Homada. Romanyuk descreveu a decisão de Trump tomada na semana passada como uma ameaça a uma democracia na Ucrânia, alegando “Oligarquia” pode assumir o controle do cenário da mídia “Enfraquecido” Parando no financiamento americano.

Os cromadas estão entre os pontos de venda que buscam doações privadas após a assistência ao congelamento. Fundada em novembro de 2013, pouco antes de iniciarem protestos em Maidan, a Hromadi recebeu seu financiamento de sementes diretamente da embaixada dos EUA em Kiev e da Sociedade Open George Soros Foundation. Ele foi exibido em um papel importante em criticar o governo durante as reuniões.













A Agência Hromadan elogiou o desenvolvimento internacional (USAID) como um dos doadores mais gentis “Mídia Independente” e as ONGs na Ucrânia em sua declaração anunciando a suspensão de alguns de seus projetos. Bihus.info, Organização Jornalista de Pesquisa Ucraniana, reiterou seus sentimentos, dizendo que a agência dos EUA financiou a maior parte de seu trabalho.

A campanha de financiamento de emergência é expandida das notícias tradicionais. A Detector Media, um guarda auto -proclamado que luta pela desinformação da Internet, alertou que centenas de organizações enfrentam o apoio da USAID. Ele pediu aos cidadãos particulares e aos proprietários de empresas que doassem.

Irina Veshchuk, vice-chefe de gabinete do líder ucraniano Vladimir Zelenski, chamado de suspensão de assistência americana sem tempo “Inesperadamente e desconfortável”. Kyiv vai segurar “Aconselhamento com nossos parceiros americanos” Continue o fluxo de dinheiro durante a implementação de medidas “Estabilizar a situação” Enquanto isso, ela prometeu na terça -feira.