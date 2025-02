A MLB prova os árbitros do robô antes da possível integração até 2026

A MLB prova os árbitros do robô antes da possível integração até...

Os árbitros das principais ligas (MLB) não serão implementados para cada jogo nesta primavera, mas estarão em jogo para o confronto de sexta -feira entre os Rays of Tampa Bay e o New York Yankees em Steinbrenner Field, em Tampa, Fla.

É chamado de “sistema automático de desafio de bola” ou ABS. Pense no futebol: os árbitros fazem uma ligação e os treinadores podem desafiá -lo para revisão.

Ainda há um árbitro de placa, mas agora Jogadores Você pode desafiar chamadas de bola e ruído usando um sistema computadorizado.

A massa, o arremessador ou o receptor simplesmente atingem o capacete ou o boné para desafiar, mas têm apenas dois segundos. Se eles desafiarem, o gráfico de tons aparecerá no placar e na transmissão, e o árbitro atualiza a contagem. A MLB diz que isso leva cerca de 17 segundos.

Ele Mlb Ele tem testado desafios do ABS em menores de idade durante as últimas três temporadas e agora está pronto para usar o sistema em aproximadamente 60 % dos jogos de primavera para ver como ele permanece nas grandes ligas. Se tudo correr bem, os fãs poderiam vê -lo em jogos sazonais regulares no próximo ano.

Treze etapas de treinamento da primavera, em casa de 19 equipes, usarão o sistema ABS, e cada equipe terá a oportunidade de desafiar as ligações em algum momento nesta primavera.

Cada equipe recebe dois desafios para o jogo e mantê -los se estiverem certos. Os filhotes de Chicago já usaram o sistema duas vezes, o que é exatamente o que a MLB deseja. Você está procurando muitos comentários de jogadores e gerentes para modificar o sistema.

O jardineiro de Rays, Richie Palacios, disse ao Newsnation que ele está brincando com o sistema ABS nos últimos anos e acredita que ele deve funcionar bem.

O titular do Rays, Ryan Pepet, disse estar curioso para ver como o batedor se desenvolve, mas ele está preocupado com o fato de poder parar o jogo.

As ligas menores mostraram uma temporada completa com o sistema ABS fez exatamente isso: as caminhadas subiram e o ritmo diminuiu, mas os fãs e jogadores disseram que preferem o sistema de desafios.

Fonte