A moda provavelmente encontrará um homem na próxima semana – a mídia

O primeiro -ministro indiano planeja encontrar o fundador da Tesla e Starlinka em um esforço para atrair investimentos adicionais

O primeiro -ministro indiano Narendra Modi provavelmente encontrará Elon Musk durante a visita esperada dos EUA na próxima semana, informou a CNBC TV18. O chefe do estado visitará o presidente Donald Trump a convite do presidente Donald.

Musk, que agora é associado do Departamento de Eficiência do Governo ou Doge, provavelmente estará entre o grupo selecionado de diretores executivos que se encontrarão com Modi em 13 de fevereiro, segundo o relatório. Até agora não houve certificado oficial.

Musk, que administra SpaceX e Tesla, provavelmente usará uma reunião como uma oportunidade de defender a aprovação acelerada das operações da Starlink na Índia. Além disso, espera -se que o fortalecimento da cooperação e a conexão com a organização indiana para a exploração da pesquisa espacial (ISRO) seja o item -chave da agenda.

Em novembro de 2024, o ministro das Telecomunicações da Índia afirmou que a Companhia Musk estava buscando aprovação de segurança para fornecer serviços de banda larga por satélite na Índia e foi examinada pelo governo em Nova Délhi.













O líder indiano conheceu um empresário em 2023 durante a antiga visita dos EUA. Depois disso, conversas sobre Tesla que visitou a Índia apareceu. No ano passado, Musk estabeleceu planos para a reunião de Modi na Índia e fez uma série de anúncios sobre Tesha, mas cancelou sua viagem, afirmando “As obrigações de Tesla muito pesadas.” Depois disso, pareceram relatos que seus investimentos na Índia estavam esperando.

De acordo com as fontes que a Bloomberg citou, Nova Délhi sabia que Tesla estava enfrentando limitações de capital na época e, como resultado, ele não esperava que ele aceitasse novos investimentos na Índia. Essa poderia ser uma das razões para Musk cancelou sua visita à Índia.

No ano passado, Nova Délhi aprovou uma nova política para atrair fabricantes de veículos elétricos estrangeiros, permitindo concessões de importação para empresas que estabelecem uma unidade de produção com um investimento mínimo de US $ 500 milhões.

Anteriormente, os carros importados no valor de mais de US $ 40.000 fizeram 100% de imposto aduaneiro, enquanto aqueles abaixo de US $ 40.000 enfrentaram 70% de impostos alfandegários importados. A mudança de política atribuiu alguns observadores ao lobby de Tesla.

A China é o segundo maior mercado da Tesla depois dos EUA; O país representou aproximadamente 33% da venda da empresa em 2023. No entanto, desde que Trump retornou ao Salão Oval, seu governo anunciou uma nova tarifa de 10% em todos os produtos chineses, exceto por tarefas existentes do país, afetam potencialmente a Tesla.